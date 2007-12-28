زمینه مناسبی برای فعالیت متخصصان ایرانی در جیبوتی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز داوودی روز جمعه پس از دیدار با "اسماعیل عمر گیله" رئیس جمهوری جیبوتی در مجموعه ریاست جمهوری این کشور در نشست خبری با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات خود با رئیس جمهوری جیبوتی، بر ضرورت ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور تاکید و خاطرنشان کرد: توسعه همکاریهای اقتصادی در زمینههای بنادر، شیلات ، انرژی ، فعالیتهای زیربنایی و ساخت و ساز ازجمله موضوعاتی است که در دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر جیبوتی مورد تاکید قرار گرفت.
دکتر داوودی با بیان اینکه ارتقای روابط با یک کشور مسلمان و با موقعیت راهبردی در قاره آفریقا جزو اولویتهای ایران است، گفت: جیبوتی یکی از کشورهای مهمی است که در راستای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی قرار دارد.
معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: نظرات رییس جمهوری جیبوتی در این زمینه بسیار قوی، محکم و حمایتکننده گسترش روابط بین دو کشور است.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین از رییس جمهوری جیبوتی به جهت حمایت از مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هستهای و موضوع حقوق بشر قدردانی کرد.
"اسماعیل عمر گیله" رئیس جمهوری جیبوتی نیز در این نشست مطبوعاتی روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای اعتماد متقابل، دوستی و مهمتر از آن مسلمان بودن دو کشور بیان کرد.
رئیس جمهوری جیبوتی به دو سفر خود به ایران اشاره و تصریح کرد: درهای کشور جیبوتی برای توسعه روابط، صادرات و ترانزیت کالا به روی ایران باز است.
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