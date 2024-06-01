لیست قیمت طراحی سایت در شرکت های ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از مشکلاتی که کارفرمایان و مدیران برای سفارش پروژه طراحی سایت با آن روبرو می‌شوند، انتخاب بهترین شرکت طراحی سایت است. معمولاً همه کارفرمایان ترجیح می‌دهند پروژه خود را به شرکت‌هایی که کیفیت بالا و در عین حال قیمت مناسبی دارند بسپارند. برای اینکه یک وب سایت کاربردی، کامل و بدون نقص داشته باشید، باید از مجموعه‌های قابل اعتماد کمک بگیرید. امروزه شرکت‌های زیادی در زمینه طراحی سایت مشغول به فعالیت هستند، اما آیا همه آن‌ها کیفیت مطلوب و قیمت مناسبی دارند؟ در ادامه لیستی از شرکت‌های طراحی سایت معتبر با قیمت مناسب را برای شما قرار داده‌ایم تا انتخاب برایتان راحت‌تر شود.

لیست هزینه شرکت‌های طراحی سایت

از آنجایی که طراحی سایت در دسته خدمات قرار می‌گیرد، نمی‌توان قیمت یکسانی برای آن در نظر گرفت. هر یک از شرکت‌های فعال در این زمینه قیمت متفاوتی برای خدمات خود قرار می‌دهند. شما باید به دنبال شرکتی باشید که خدمات باکیفیت را با قیمت مناسب و معقول ارائه دهد. شرکت‌های زیر جزو شرکت‌های طراحی سایت معتبر هستند و قیمت مناسبی دارند:

وبکده

یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌ها در زمینه طراحی سایت، وبکده است. این شرکت در سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را شروع کرد و با کیفیت بالای خود توانست در لیست بهترین شرکت‌های طراحی سایت ایرانی قرار بگیرد. مدیران وبکده هدف اصلی خود را خلق یک هویت بصری باکیفیت و اصیل برای کسب و کارهای آنلاین اعلام کرده‌اند و برای دستیابی به این هدف از تیمی باسابقه و حرفه‌ای کمک می‌گیرند. تیم خلاق وبکده موفق به ثبت صدها وب سایت در کارنامه درخشان خود شده است. این شرکت علاوه بر طراحی سایت‌های مختلف مانند شرکتی، فروشگاهی و … وظایف دیگری مانند طراحی رابط کاربری UI/UX Design، بهینه‌سازی سایت‌، خلق محتوای بصری برای معرفی کسب و کار و برند، تولید محتوای متنی تخصصی و طراحی گرافیکی اپلیکیشن‌های تلفن همراه را هم بر عهده می‌گیرد. قیمت طراحی سایت حرفه‌ای در این آژانس بر اساس نیاز برند و کسب و کار تعیین می‌شود. بعد از گذشت چند جلسه مشاوره و بررسی سلیقه و نیاز شما، قیمت نهایی را اعلام خواهند کرد. با انتخاب وبکده و سپردن طراحی سایت به آن می‌توانید از مزایای زیر برخوردار شوید:

سایت شما را بر اساس نیازتان و به صورت کاملاً تخصصی طراحی می‌کنند. بنابراین می‌توانید مطمئن باشید که برای کدهای موجود در سایت و طرح‌های گرافیکی از قالب‌های آماده استفاده نخواهد شد.

نقش‌ها، فونت‌ها و به طور کلی گرافیک سایت شما هماهنگ با ساختار و هویت برندتان طراحی می‌شوند.

برای امور پشتیبانی از سایت می‌توانید از سیستم اتوماسیون یکپارچه این شرکت استفاده کنید و برطرف کردن مشکلتان را به تیم حرفه‌ای آن بسپارید.

تیم وبکده، طراحی وب سایت شما را بر اساس قوانین گوگل و اصول موبایل فرست انجام خواهند داد.

این شرکت از سیستم مدیریت محتوای مایکروسافت و ماژولار دات نت نیوک برای طراحی وب سایت استفاده می‌کند.

از جدیدترین متدهای سئو برای بهینه‌سازی سایت استفاده می‌کنند.

میلان استودیو

یکی از معروف‌ترین شرکت‌ها در زمینه طراحی و سئو وب سایت، شرکت طراحی سایت میلان استودیو است. این شرکت هر چیزی که برای یک سایت حرفه‌ای نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهد و یک سایت همه چیز تمام به شما تحویل می‌دهد. سایت‌هایی که توسط میلان استودیو طراحی می‌شوند طراحی سازگار و ریسپانسیو دارند، دارای محتوای باکیفیت می‌باشند و از طرح‌های بصری و گرافیک هدف‌داری در آن‌ها استفاده خواهد شد. امروزه اکثر کارفرمایان با سرعت پایین لود شدن صفحات سایت خود مشکل دارند و همین مسئله می‌تواند کاربران آن‌ها را کاهش دهد. در صورتی که وب سایت شما توسط میلان استودیو طراحی شده باشد، سرعت باز شدن صفحات بسیار بالا خواهد بود؛ چرا که تیم مجرب این شرکت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا یک وب سایت بدون مشکل به شما تحویل دهند. پشتیبانی مادام‌العمر میلان استودیو آن را از سایر شرکت‌های طراحی سایت متمایز کرده است. به عبارت دیگر هر زمان که برای سایت شما مشکلی پیش آمد، متخصصان این شرکت آماده‌اند تا در کمترین زمان مشکل شما را برطرف کنند.

میلان استودیو با ۷ سال سابقه در زمینه طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ می‌تواند به کمک شما بیاید و در مسیر پیشرفت کسب و کارتان به شما کمک کند. از جمله خدمات اصلی این شرکت می‌توان به مشاوره مارکتینگ، مشاوره اینستاگرام و مشاوره سئو و بهینه سازی سایت اشاره کرد. اگر نگاهی به سابقه شرکت میلان استودیو بیندازید متوجه می‌شوید که تاکنون با کارفرمایان زیادی همکاری کرده و به آن‌ها در بهبود سایت و کسب و کارشان کمک کرده است. قیمت طراحی سایت توسط این شرکت به نوع سایت بستگی دارد و از ۳,۵۰۰,۰۰۰ شروع می‌شود. در صورتی که خدمات و ویژگی‌های بیشتری برای سایتتان در نظر داشته باشید این قیمت افزایش خواهد یافت.

وب وان

وب وان یکی دیگر از شرکت‌های طراحی سایت است که فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ شروع کرد. این آژانس توسط یکی از نخبگان مهندسی نرم‌افزار تأسیس شد و با انجام پروژه‌های موفقیت‌آمیز توانست در لیست بهترین شرکت‌های طراحی سایت قرار بگیرد. تیم مجرب وب وان با عملکرد حرفه‌ای و خلاقانه خود در زمینه سئو و طراحی سایت، به رشد کسب و کارها کمک می‌کنند و باعث دیده شدن آن‌ها خواهند شد. قیمت طراحی سایت در این شرکت از ۴,۸۸۹,۰۰۰ تومان شروع می‌شود و بر اساس نوع سایت افزایش خواهد یافت.

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