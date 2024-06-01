به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام پور امرایی در سخنانی، اظهار داشت: تمرکز اصلی بنیاد برکت تکمیل زنجیره ارزش سبز و آبی است و در این راستا برای نخستین‌بار در ۴۰ هکتار زمین اقدام به کاشت زعفران شد.

وی گفت: این اقدام زمینه اشتغال برای ۹۵ تا ۱۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کرد.

مجری بنیاد برکت در لرستان با اشاره به هدف‌گذاری برای ایجاد اشتغال بین سه هزار و ۵۰۰ تا چهارهزار طرح اشتغال‌زایی در لرستان، افزود: بنیاد برکت با این میزان طرح اشتغال‌زا زمینه ایجاد اشتغال بین چهارتا پنج هزار نفر در این استان را فراهم خواهد کرد.

پورامرایی، اظهار کرد: عمده فعالیت‌های ما در این بخش حضور در زنجیره‌های سبز و آبی است که کاشت پسته و نهال اکالیپتوس از مهم‌ترین آنها است.

وی گفت: به همت بنیاد برکت و باهدف اشتغال‌زایی برای اولین‌بار در سطح ۱۸۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رومشکان پسته کشت و زمینه برای اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر فراهم شده است.

مجری بنیاد برکت در لرستان، همچنین از کاشت نهال اکالیپتوس در این استان خبر داد و گفت: در هر هکتار هزار نهال اکالیپتوس کاشت شده که میزان بهره‌وری و بازگشت سرمایه در این بخش بسیار پربار است.

پور امرایی، افزود: کشت نهال اکالیپتوس در ۳۷ هکتار و هفت روستا آغاز شده و دوره بازدهی برای این بخش حدود پنج تا شش سال است.