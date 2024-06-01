افزایش بازدید سایت با ۳ روش تضمینی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر به دنبال بالا بردن بازدید سایت در گوگل هستید و به این فکر میکنید که چگونه بازدید سایت را افزایش دهیم، باید بگوییم که اگر بتوانید روشهای زیر را به درستی پیادهسازی کنید، آنگاه نتایج شگفتانگیری را مشاهده خواهید کرد.
تعداد بازدیدکننده سایت یکی از شاخصهای برجسته و مهم گوگل برای سنجش کاربران و اعتبار سایت به حساب میآید. هر چه تعداد آی پی مستقیم و طبیعی یک سایت با نرخ پرش پایین، بیشتر باشد، اعتبار آن نزد گوگل افزایش پیدا میکند. زیرا گوگل از طریق هوش مصنوعی خود متوجه میشود که یک سایت علاوه بر ورودی از موتورهای جستجو و تبلیغات کلیکی، به روشهای دیگر شناخته شده است. بنابراین یک سایت برای رسیدن به رتبههای مدنظر خود، باید اطمینان گوگل را از تمامی لحاظ به دست آورد و خرید بازدید سایت، یکی از روشهایی است که میتواند اطمینان گوگل را جلب کند.
افزایش بازدید سایت با تبلیغات کلیکی
تبلیغات در گوگل یکی از انوع تبلیغات کلیکی است که هزینه آن در ازای کلیک حساب میشود. یعنی فقط برای کاربرانی هزینه پرداخت میکنید که به سایت وارد شدهاند. تبلیغات گوگل به این صورت است که شما در ازای کلمات کلیدی مشخص مثل «خرید کفش ورزشی»، به گوگل هزینهای پرداخت میکنید تا سایت شما را در صدر نتایج جستجو نمایش دهد.
افزایش بازدید سایت از طریق آپارات
به دلیل اینکه سایت آپارات از سئو و ارزش دامنه بالایی برخوردار است، امکان بهبود جایگاه ویدیوی شما در گوگل نیز وجود دارد. هر چه ویدیوهای یک کاربر از بازدید بالاتری برخوردار باشد، اعتبار بیشتری نزد کاربران و بازدیدکنندگان یافته و تاثیر بیشتری در ذهن آنان میگذارد. خرید بازدید آپارات میتواند فرصتی مناسب برای افزایش بازدید و دیدن شدن ویدیو شما در آپارات باشد.
افزایش بازدید سایت با تولید محتوای طولانی و سئو
برخلاف تصور برخی که فکر میکنند همیشه تولید محتوای کوتاه بهتر است، اما تحقیقات نشان داده است که محتوایی که بیش از ۳ هزار کلمه باشد، ۲۸ درصد بیشتر به اشتراک گذاشته میشود. از این روز یکی از روشهای افزایش بازدید سایت که به آن اشاره کردیم، انتشار محتوای طولانی است.
مهمترین جنبه تولید محتوای طولانی ایجاد بک لینکهای قوی از سایتها و منابعی است که به عنوان پلتفرمهای معتبر آنها را میشناسیم. چون الگوریتمهای گوگل عاشق محتوای باکیفیت هستند، در نتیجه اگر محتوای شما را با ارزش تلقی کنند یا محتوای شما از سوی یک سایت معتبر پیشنهاد شود، آنگاه در نتایج جستجوی گوگل رتبه بالاتری میگیرید. در این روش حتی نیازی نیست خودتان دنبال سوژه تولید محتوا باشید و میتوانید از نمونههای موفق قبلی نیز به سبک خودتان استفاده کنید.
مراحل تولید محتوای طولانی
۱- کشف محتوای مشابه
به محض اینکه توانستید گوشهای از بازار را برای محتوای خودتان پیدا کنید، زمان آن است که با بررسی رقبا و با استفاده از ابزارهای دیگر ببینید درباره موضوعات موردنظر شما چه محتوایی تاکنون منتشر شده است.
بررسی کنید کدام محتوا بهتر است و با ایده گرفتن از آن محتوای موردنظرتان را به صورت کامل و جامع تولید کنید. وقتی محتوای شما کاربردی باشد و ارزش لینک کردن داشته باشد، منابع مختلفی به شما لینک خواهند داد. اگر بتوانید حداقل از ۵۰ طریق معتبر لینک بگیرید، عملکرد بسیار خوبی داشتهاید.
۲- محتوایتان را بهینه کنید
در این مرحله باید دقت کنید که دنیای وب پر از مطالب و محتوایی است که مشابه موضوع شما منتشر شدهاند. اما همیشه بهترین محتوا بیشترین ترافیک را جذب میکند. به همین دلیل میگویند محتوایی تولید کنید که دیگر بهتر از آن نباشد.
تا جایی که میتوانید روی غنیسازی محتوای خود کار کنید و با اضافه کردن اطلاعات جدید و نکات کاربردیتر، مطلبی جذاب را در اختیار مخاطبان قرار دهید. اگر میتوانید مطلبی طولانیتر بنویسید، مثالهای بیشتر اضافه کنید، از عکس و ویدیو بهویژه بهصورت اختصاصی بهره ببرید، حتماً این کار را انجام دهید.
۳- روی توزیع محتوا تمرکز کنید
به اعتقاد خیلیها توزیع محتوا خیلی مهمتر از تولید محتواست. بنابراین اگر به دنبال بالا بردن بازدید سایت هستید سعی کنید از روشهای مختلف روی توزیع بهتر و بیشتر محتوایتان کار کنید. یکی از مهمترین کارهایی که میتوانید انجام دهید استفاده از ایمیل است.
شما در ایمیلهای خود میتوانید به مخاطبان، همصنفیها، علاقهمندان و دیگر افرادی که به محتوای جدید شما نیاز دارند اطلاعرسانی کنید. ضمن اینکه از طریق روشهای دیگر چون اطلاعرسانی در شبکههای اجتماعی میتوانید روی توزیع بهتر محتوای خود کار کنید.
افزایش بازدید سایت چه مزایایی و فوایدی برای وب سایتها دارد؟
در ادامه قصد داریم فواید افزایش بازدید سایت را به صورت مختصر برای شما عنوان کنیم:
افزایش بازدید یک سایت سبب افزایش درآمد آن میشود.
افزایش بازدید موجب میشود به طور تدریجی به صدر جستجوهای موتور گوگل نزدیک تر شوید.
داشتن بازدیدکنندگان بیشتر برای سایت به منزله دارا بودن میزان محبوبیت بیشتر از دیدگاه گوگل است.
به هر میزان که بازدیدکننده بیشتری برای سایت خود داشته باشید درآمد بیشتری را به دست خواهید آورد.
بازدیدکنندگان سایت شما میتوانند همانند یک بازاریاب رایگان (از نوع دهان به دهان) کسب و کار شما را به دیگران معرفی نمایند و از این طریق میتوانید افراد بیشتری را به سمت خود جذب کنید.
جذب مشتری و تعداد بازدیدکنندگان بیشتر بر روی سئو و بهینه سازی وبسایت شما تاثیر بسیار فوق العاده ای دارد.
به هر میزان که موفق شوید تعداد افراد بیشتری را برای بازدید از سایت به سمت خود جذب کنید، شاهد آن خواهید بود که بالابردن بازدید موجب بهبود رتبه سایت شما در طی زمان خواهد شد.
تاثیر افزایش بازدید سایت بر کسب درآمد
اگر شما برای وب سایت خود بازدید کنندهای نداشته باشید، کسب درآمدی هم نخواهید داشت. در صورتی که نتوانید درآمدی کسب کنید، مسلماً فعالیت سایت شما نیز به طور کامل دچار اختلال خواهد شد و نمیتوانید به فعالیت خود ادامه دهید و ناچار میشوید به راحتی شکست را بپذیرید.
افزایش بازدید سایت موجب میشود که در بین مردم و موتور جستجوی گوگل محبوبیت بیشتری پیدا کنید. افزایش ورودی گوگل از جمله موارد حیاتی برای موفقیت سایت شما به شمار میرود. چرا که به هر میزان محبوبیت شما بالاتر رود درآمد بیشتری را به دست خواهید آورد. توجه داشته باشید که سایت شما در حقیقت همان رزومه آنلاین و معرفی کننده محصولات و خدمات شما در ۲۴ ساعت شبانه روز است.
سخن پایانی
سعی کنید از تمام روشهای گفته شده برای افزایش بازدید سایت استفاده کنید تا بیشترین نتیجه را داشته باشید امیدواریم این مقاله به شما در جذب ترافیک سایت و افزایش درامد کمک کرده باشد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما