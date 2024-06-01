به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب شفقت در بازدید از پروژه چهارخطه خرمآباد - کوهدشت، اظهار داشت: این پروژه از مصوبات رئیسجمهور فقید است و تا پایان شهریور سال جاری این پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید.
در پی تأکید وی بر لزوم بهرهبرداری سریعتر از این پروژه دفتر فنی استانداری با پیگیری و نظارت گزارشی از فعالیت و سرعت بیشتر از عملیات اجرایی چهارخطه خرمآباد - کوهدشت ارائه داد.
طی روزهای اخیر عملیات آسفالتریزی بخشی از پروژه تکمیل و قالببندی، بتنریزی فونداسیون دو دستگاه پل و آبراهههای این چهارخطه حدفاصل واریانت «چنار» تا کوهدشت در دست اجرا است.
این پروژه به طول ۹۰ کیلومتر مسیر تردد زائران اربعین حسینی است که تاکنون ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به گفته استاندار لرستان تا پایان شهریور سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
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