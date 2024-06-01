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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۰۲

مدیرکل ارشاد لرستان:

نقاط قوت فرهنگ عمومی در لرستان باید تقویت شوند

نقاط قوت فرهنگ عمومی در لرستان باید تقویت شوند

خرم‌آباد - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: باید نقاط قوت فرهنگ عمومی را تقویت و نقاط ضعف را با اقدامات زیر بنایی برطرف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد ظهر امروز شنبه در کمیته‌های ذیل شورای فرهنگ عمومی لرستان با بیان اینکه با یک نگاه استانی مسائل مربوط به هر کمیته احصا و شناسایی شوند، اظهار داشت: به‌منظور رفع این مسائل برنامه‌های پیشنهادی استخراج و به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان ارسال شوند.

وی با اشاره به اینکه شورای فرهنگ عمومی به‌عنوان مهم‌ترین شورای قانون‌گذاری در مسائل فرهنگی به دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه می‌دهد، افزود: باید نقاط قوت فرهنگ عمومی را تقویت و نقاط ضعف را با اقدامات زیر بنایی در جلسات این شورا برطرف کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، افزود: بر اساس ابلاغ شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی پنج کمیته هنر و رسانه به دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، کمیته امور دینی، تبلیغی و مناسک به دبیری مدیرکل تبلیغات اسلامی، کمیته تعلیم‌وتربیت به دبیری مدیرکل آموزش‌وپرورش، کمیته امور اجتماعی خانواده و رصد به دبیری مدیرکل امور اجتماعی استانداری و کمیته اقتصاد و فرهنگ به دبیری مدیرکل میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی لرستان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تشکیل شده است.

روانشاد با تأکید بر اینکه در این جلسات با یک نگاه استانی مسائل مربوط به هر کمیته احصا و شناسایی شوند، افزود: به‌منظور رفع این مسائل برنامه‌های پیشنهادی استخراج و به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان ارسال می‌شوند که در حال حاضر نیز تبدیل شاخصه‌های ارتقای فرهنگ عمومی به گفتمان عمومی و ملی در دستور کار شورای فرهنگ عمومی استان قرار دارد.

کد مطلب 6124916

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