خدمات رسانی به مردم جزیره هرمز در دولت سیزدهم شتاب گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب بهادری در نشست بررسی مشکلات جزیره هرمز که با حضور دستگاه‌های اجرایی متولی برگزار شد، با تأکید بر حل مسائل و مشکلات مربوط به این جزیره، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم فعالیت‌های فرهنگی، عمرانی و اقتصادی در جزیره هرمز شتاب بیشتری گرفت که می‌توان در این راستا به مسئله آب پایدار جزیره، مسکن، برق، بهداشت و درمان و زیرساخت‌های اساسی در حوزه گردشگری اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه توسعه گردشگری در جزیره هرمز باعث رشد اقتصادی می‌شود افزود: در کنار توجه به رفاه اجتماعی، امنیت و اقتصاد مردم جزیره، توجه به بخش فرهنگی و احترام به ارزش‌ها و باورها مردم و گردشگری سالم مسئله اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست فرمانداری بندرعباس گفت: یکی از مطالبات دیرینه مردم جزیره هرمز صدور اسناد مالکیت منازل مسکونی اهالی بود که خوشبختانه با پیگیری‌های استاندار هرمزگان به سرانجام رسید.

بهادری ادامه داد: پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب و پیگیری‌های رئیس جمهور شهید اقدامات مؤثری در حوزه‌های زیرساختی، عمرانی، اقتصادی انجام شد و در قالب ۴۹ مصوبه استاندار هرمزگان به جزیره هرمز تلاش‌ها دو چندان شد که خوشبختانه تا کنون ۴۴ مصوبه به اتمام رسیده که این نشان درجه اهمیت جزیره هرمز است.

گفتنی است بهادری در این سفر از روند ساخت پروژه نهضت ملی، جداره سازی و بهسازی معابر، اماکن اداری و فرهنگی و همچنین استخر جزیره هرمز بازدید به عمل آورد.