اعزام ۳ هزار نفر از بوشهر برای شرکت در مراسم ارتحال امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی ظهر شنبه در نشست هماهنگی اعزام کاروان ارتحال امام (ره)، اظهار کرد: امام خمینی جلوه‌ای از تجلی نور خدا در عصر و زمان ما بود.

جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر خاطرنشان کرد: خمینی کبیر (ره) به مردم جهان ثابت کرد که می‌شود جهان را با قدرت الهی و خدایی اداره کرد.

وی بیان کرد: اشاعه سیره، منش، اهداف و آرمان‌های امام (ره) به جوانان این قشر را در برابر ترفندهای دشمنان ایمن می‌کند.

دشتی افزود: در راستای جهاد تبیین، روشنگری موضوعات روز و شناخت بیشتر ابعاد شخصیتی امام راحل در این سفر دیده شده و توقف در قم و زیارت حضرت معصومه (س) در نظر گرفته شده است

جانشین سپاه استان بوشهر تاکید کرد: حضور گسترده مردم در برنامه‌های سالروز ارتحال این بزرگوار، سبب ناامیدی دشمنان اسلام و خنثی شدن توطئه‌های آن‌ها خواهد شد؛ بنابراین این مراسم باید امسال بهتر از سال‌های گذشته برگزار شود و راه توطئه دشمنان به این سرزمین بسته شود.

وی افزود: با هر اتوبوس یک روحانی و یک مُبَلغ اعزام می‌شود و تلاش است که اعزامی‌ها از جوانان و نوبت اولی باشند.

دشتی با تاکید بر هرچه باشکوه‌تر و با تأثیر برگزار کردن برنامه‌های این روز، گفت: سه هزار نفر از بوشهر برای شرکت در مراسم ارتحال امام (ره) اعزام می‌شوند.