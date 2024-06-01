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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۹

جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر خبر داد؛

اعزام ۳ هزار نفر از بوشهر برای شرکت در مراسم ارتحال امام (ره)

اعزام ۳ هزار نفر از بوشهر برای شرکت در مراسم ارتحال امام (ره)

بوشهر- جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر از اعزام سه هزار نفر از بوشهر برای شرکت در مراسم ارتحال امام (ره) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی ظهر شنبه در نشست هماهنگی اعزام کاروان ارتحال امام (ره)، اظهار کرد: امام خمینی جلوه‌ای از تجلی نور خدا در عصر و زمان ما بود.

جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر خاطرنشان کرد: خمینی کبیر (ره) به مردم جهان ثابت کرد که می‌شود جهان را با قدرت الهی و خدایی اداره کرد.

وی بیان کرد: اشاعه سیره، منش، اهداف و آرمان‌های امام (ره) به جوانان این قشر را در برابر ترفندهای دشمنان ایمن می‌کند.

دشتی افزود: در راستای جهاد تبیین، روشنگری موضوعات روز و شناخت بیشتر ابعاد شخصیتی امام راحل در این سفر دیده شده و توقف در قم و زیارت حضرت معصومه (س) در نظر گرفته شده است

جانشین سپاه استان بوشهر تاکید کرد: حضور گسترده مردم در برنامه‌های سالروز ارتحال این بزرگوار، سبب ناامیدی دشمنان اسلام و خنثی شدن توطئه‌های آن‌ها خواهد شد؛ بنابراین این مراسم باید امسال بهتر از سال‌های گذشته برگزار شود و راه توطئه دشمنان به این سرزمین بسته شود.

وی افزود: با هر اتوبوس یک روحانی و یک مُبَلغ اعزام می‌شود و تلاش است که اعزامی‌ها از جوانان و نوبت اولی باشند.

دشتی با تاکید بر هرچه باشکوه‌تر و با تأثیر برگزار کردن برنامه‌های این روز، گفت: سه هزار نفر از بوشهر برای شرکت در مراسم ارتحال امام (ره) اعزام می‌شوند.

کد مطلب 6124936

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