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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۴۶

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد؛

کشف ۱۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

کشف ۱۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی هرمزگان از توقیف ۵۳ دستگاه خودروی شوتی سواری و سنگین با کشف ۱۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ۲۴ ساعت گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان‌های میناب، بندرعباس، خمیر و سایر یگان‌های انتظامی در ۲۴ ساعت گذشته ضمن کنترل خودروهای عبوری و اجرای ایست و بازرسی در سطح حوزه استحفاظی سه دستگاه کامیون نفتکش حامل سوخت و ۵۳ خودروی شوتی را توقیف کردند.

وی افزود: مأموران ۹۹ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل و هیدروکربن سنگین از سه دستگاه نفتکش و ۴۱ هزار لیتر سوخت نیز از محل دپو و خودروهای شوتی کشف و ۱۷ متهم نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی، ارزش سوخت‌های کشف شده را بنا به نظر کارشناسان مربوطه ۴۲ میلیارد ریال عنوان کرد.

کد مطلب 6124940

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