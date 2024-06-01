کشف ۱۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان‌های میناب، بندرعباس، خمیر و سایر یگان‌های انتظامی در ۲۴ ساعت گذشته ضمن کنترل خودروهای عبوری و اجرای ایست و بازرسی در سطح حوزه استحفاظی سه دستگاه کامیون نفتکش حامل سوخت و ۵۳ خودروی شوتی را توقیف کردند.

وی افزود: مأموران ۹۹ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل و هیدروکربن سنگین از سه دستگاه نفتکش و ۴۱ هزار لیتر سوخت نیز از محل دپو و خودروهای شوتی کشف و ۱۷ متهم نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی، ارزش سوخت‌های کشف شده را بنا به نظر کارشناسان مربوطه ۴۲ میلیارد ریال عنوان کرد.