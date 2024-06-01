به گزارش خبرنگار مهر، محمود کیهان عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: به منظور تعیین پیشرفت فیزیکی و اجرای طرح بر اساس طرح مصوب از سه طرح پرورش میگو توسط عوامل نظارتی بازدید شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر با تاکید بر نظارت به موقع از طرح‌های اراضی واگذاری ملی و دولتی افزود: مجموع مساحت طرح‌های اجرا شده ۶۸ هکتار است که بر اساس دستورالعمل هیأت نظارت ماده ۳۳ باید سالی ۲ بار به منظور تعیین پیشرفت فیزیکی و به بهره برداری رسیدن طرح بر اساس برنامه زمانبندی مصوب نظارت و فرم نظارتی تکمیل شود.

وی افزود: با نظارت به موقع می‌توان در خصوص طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی مناسب طبق برنامه زمانبندی نداشته باشند با تکمیل فرم پیشرفت فیزیکی به دبیرخانه کمیسیون هیأت نظارت ماده ۳۳ ارسال و با طرح در کمیسیون مربوطه نسبت به مهلت تمدید یا فسخ قرارداد اجاره با نظر اعضا تصمیم گیری شود.