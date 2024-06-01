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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۳۰

مدیرکل هواشناسی البرز خبر داد؛

صدور هشدار سطح زرد برای البرز/ وقوع تندباد و خیزش گرد و خاک

صدور هشدار سطح زرد برای البرز/ وقوع تندباد و خیزش گرد و خاک

کرج- مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره به صدور هشدار سطح زرد برای این استان گفت: وزش تندباد و گردوخاک و کاهش دما از عصر امروز تا شامگاه یکشنبه برای استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش بهاروند احمدی گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی جوی از ناپایداری هوا طی امروز و فردا در استان البرز حکایت دارد که انتظار می‌رود نکات ایمنی توسط مردم و دستگاه‌های اجرایی رعایت شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اعلام هشدار سطح زرد گفت: وزش تندباد و گردوخاک و کاهش دما از عصر روز شنبه تا شامگاه فردا یکشنبه برای استان پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: سقوط سازه‌های موقت، شاخه‌های درختان و تابلوهای تبلیغاتی و افزایش آلودگی هوا از خطرات احتمالی این وضعیت جوی است.

بهاروند احمدی از مردم و دستگاه‌های اجرایی خواست برای جلوگیری از حوادث احتمالی اقدامات پیشگیرانه را به عمل آورند.

کد مطلب 6124998

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