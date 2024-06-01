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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۲۰

روسیه: تاسیسات انرژی اوکراین هدف قرار گرفت

روسیه: تاسیسات انرژی اوکراین هدف قرار گرفت

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در پاسخ به حملات کی‌یف، تاسیسات انرژی اوکراین را با سلاح‌های بسیار دقیق و دوربرد هدف قرار داده‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ارتش روسیه در پاسخ به تلاش‌ های رژیم کی‌ یف برای آسیب رساندن به تاسیسات انرژی و حمل‌ و نقل روسیه، نیروهای مسلح این کشور با تسلیحات دوربرد با دقت بالا که از طریق هوا، زمین و دریا پرتاب می‌ شوند، تاسیسات انرژی اوکراین را مورد هدف قرار دادند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است که انبارهای مهماتی که تسلیحات ارسال شده «از سوی غرب» در آن نگهداری می‌ شد نیز آسیب دیده و گزارش شده است که این حملات به اهداف خود رسیده و تمامی اهداف تعیین شده مورد اصابت قرار گرفته‌ اند.

مطابق با اعلام این وزارتخانه، سامانه‌ های پدافند هوایی روسیه طی روز گذشته ۶۲ پهپاد اوکراینی، ۱۴ موشک همارس ساخت آمریکا و ۳ فروند موشک هدایت شونده همر ساخت فرانسه را منهدم کردند.

به گزارش آناتولی، از آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه تاکنون ۶۰۷ فروند هواپیما، ۲۷۴ فروند بالگرد، ۲۴ هزار و ۹۶۴ پهپاد، ۵۲۵ سامانه موشکی پدافند هوایی، ۱۶ هزار و ۲۱۹ تانک و خودروی زرهی، ۱۳۲۶ راکت انداز چندلوله، ۹ هزار و ۹۹۸ هویتزر و خمپاره‌ انداز و ۲۲ هزار و ۱۸۲ دستگاه خودروی ویژه نظامی ارتش اوکراین منهدم شده‌ اند.

کد مطلب 6125009

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    نظرات

    • M IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
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      این حجم از تسلیحات نابود شده حد توان دوکشوری مثل ترکیه یا بیشتر است، چرا تمام نمی شود امکانات نظامی اوکراین غرب فقط مهمات و توپخانه داده،، شوروی اشتباه بزرگ کرده بود که اروپایی شرقی را آنقدر تسلیح کرده بود که الان هی میزند بازهم است، اشتباه جبران ناپذیر، اینه
    • NP ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      تاسیسات به اسم اوکراین است اما در حقیقت متعلق به غرب آمریکاست و روسیه حق داره احساس خطر کنه و دفاع در برابر هر چیزی که می تونه در آینده برای کشورش و ملت روسیه خطرناک و تهدید باشه

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