هویت دانشگاه علوم بهزیستی در تحقیقات اجتماعی در نظر گرفته شود / دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هئیت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در حضور دکتر کامران باقری لنکرانی و بازدید وی از این دانشگاه مشکلات خود را مطرح کردند.

دکتر غلامرضا آذری از گروه علوم پایه دانشگاه علوم بهزیستی تحقیقات گروهی از پژوهشگران را به دلیل نوع تحقیقات اجتماعی قابل چاپ در مجلات بین المللی ندانست و گفت: این موضوع موجب می شود که این افراد نتوانند از امتیاز چاپ مقاله در مجلات معتبر و سایتهای بین المللی بهره مند شوند و طبعاً در زمان ارتقاء دچار مشکل می شوند.

دکتر لحمی از گروه ارگونومی، دیدگاه منفی برخی از افراد را نسبت به راه اندازی رشته های جدید در کشور یکی از عوامل به روز نشدن رشته های دانشگاهی برشمرد و گفت: افرادی برای بورد برخی رشته ها انتخاب می شوند که صلاحیت لازم را ندارند و توسعه یک رشته را نیاز واقعی کشور در بخش سلامت نمی دانند.

دکتر کامرانی رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه نیز ایجاد دوره دکتری تخصصی سالمندی و تصویب هرچه سریع تر برنامه درسی آن را از وزارت بهداشت خواستار شد.

دکتر کریمی از دیگر اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ناکام ماندن بخشی از تحقیقات حوزه سلامت کشور را به دلیل نبود موارد تحقیقاتی و عدم توجه به مسائل کمی دانست و گفت: چند رشته ای بودن یک دانشگاه، درست عمل کردن نظام ارجاع و توجه به مسائل ابتدایی فیزیکی و فضای آموزشی در یک دانشگاه می تواند گره بسیاری از تحقیقات کشور را باز کند.

دکتر حریرچی از گروه کار درمانی نیز وجود نگرش دریافت مدرک تحصیلی صرف را نگرشی خطرناک برای دانشگاه دانست و گفت: اگر تحقیق در دانشگاه تعطیل شود به اقیانوسی با عمق 3 سانتیمتر تبدیل می شود. دانشگاه علوم بهزیستی برای اینکه در تحقیقات اجتماعی مبتنی بر سلامت را توسعه دهد باید جدی گرفته شود و به عنوان یک دانشگاه نه مرکز خاص یک نهاد اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

دکتر تهرانی نیز از گروه گفتار درمانی یکی از مشکلات اصلی دانشگاه علوم بهزیستی را کمبود اعضای هیئت علمی دارای دوره دکتری تخصصی دانست و گفت: اگر برای رشته های توانبخشی بورسهای 3 ماهه خارج از کشور اولویت بندی شده طراحی شود، اعضای هیئت علمی می توانند سریع تر و هدفمند ارتقاء علمی پیدا کنند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دارای یک هزار و 102 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی است و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از ظهر چهارشنبه پنجم دی ماه به همراه معاون دانشجویی و فرهنگی این وزارتخانه از بخش های مختلف آموزشی و پژوهشی این دانشگاه بازدید به عمل آورد.