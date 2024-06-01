تخصیص زمین برای تکمیل زنجیره مرغ در بخش ریگ تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام محمدی عصر شنبه در بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از واحدهای تولیدی مرغ مادر و جوجه یک روزه و همچنین از محل اجرای فاز دوم واحد تولیدی مرغ مادر به بیان ظرفیت‌های این بخش پرداخت.

وی افزود: این منطقه به لحاظ شرایط اقلیمی و مستعد بودن جهت ایجاد واحدهای تولیدی مختلف از جمله دام و طیور و آبزیان از مناطق مهم استان است.

بخشدار ریگ اجرای طرح مجموعه تولیدی مرغ گوشتی و جوجه یک روزه و مرغ تخم گذار مادر را از بهترین طرح‌ها در سطح نوار ساحل دانست و افزود: با توجه به سیاست دولت سیزدهم در جهت حمایت از تولید، اقدام در این زمینه سودآور و تکمیل کننده زنجیره غذایی مردم است.

وی خاطرنشان کرد: طرح‌های مذکور در دولت سیزدهم اجرا شده است.

محمدی پیشرفت فیزیکی فاز سوم طرح جوجه یک روزه را ۵۰ درصد اعلام و اظهار داشت: به دلیل سرعت عملیات اجرایی انتظار می‌رود این طرح تا هفته دولت پیش رو به بهره‌برداری برسد.

بخشدار ریگ یادآور شد: با بهره‌برداری از طرح مذکور میزان تولید سالانه جوجه به ۴۰ میلیون قطعه افزایش خواهد یافت که این آمار در ابتدای دولت سیزدهم ۱۲ میلیون قطعه بوده است.

وی ضمن تقدیر از برنامه‌ها و اهداف پیش بینی شده از متقاضیان و سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا در طرح مهم تولید برق خورشیدی با توجه به مزایای آن مشارکت کنند.