به گزارش خبرگزاری مهر، «علی شمخانی» دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی، در واکنش به تلاش برخی کشورهای اروپایی برای صدور قطعنامه علیه کشورمان در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت: اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ‎ریاست‌جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ‎ایران اتخاذ کنند با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.