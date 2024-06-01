طرح حمایتی از ۲۵۰۰ یتیم زیر ۱۸ سال در ۴ استان کشور اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر رئیسیان زاده اظهار کرد: طرح حمایتی از ۲۵۰۰ یتیم زیر ۱۸ سال از دهه کرامت سال جاری به دستور تولیت آستان قدس رضوی آغاز و توزیع بسته‌های معیشتی بین گروه‌های هدف در مشهد انجام شد.

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی افزود: در ادامه اجرای این طرح، ۴۰۰ بسته در خراسان شمالی و خراسان جنوبی و ۸۰۰ بسته در سیستان و بلوچستان و ۹۷۵ بسته در خراسان رضوی توزیع شد.

وی بیان کرد: در مرحله اول با همکاری خادمیاران بسته‌های غذایی شامل برنج و مرغ بین ایتام توزیع می‌شود و سپس پوشاک، لوازم تحصیلی و آموزشی و یک بسته ارزاق به جامعه هدف اهدا خواهد شد.

رئیسان زاده خاطرنشان کرد: علاوه بر توزیع اقلام، موضوع شناسایی و درمان ایتام بیمار نیز در حال پیگیری است.