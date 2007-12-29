ترور بوتو ، مشرف را در لبه پرتگاه قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران می گویند "پرویز مشرف" اکنون باید به مخالفانش که وی را به دلیل کوتاهی در حفاظت از جان بوتو مسئول می دانند، رو آورد و یا نظاره گر پایان هشت سال حکومتش باشد.

در حالی که انتخابات پارلمانی قرار است تا کمتر از دو هفته دیگر برگزار شود و تحکیم کننده مسیر دموکراسی در کشور باشد، آشوبهای متعاقب ترور بوتو پاکستان را با بزرگترین چالش از زمان جدا شدن بنگلادش در 35 سال قبل مواجه کرده است.

"حسن عسکری" رئیس سابق دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه پنجاب دراین مورد می گوید: ما به سوی یک مرحله بسیار نامعلوم از لحاظ سیاسی پیش می رویم که ظرفیت کشاندن کشور به وضعیت هرج و مرج را دارد. بی اعتمادی بین مشرف و مخالفان چنان است که برخی از مخالفان خواستار استعفای مشرف شده و در حال حاضر احتمال بهبود امور بسیار اندک است.

این کارشناس افزود: اگر بحران کنونی ادامه یابد، آینده خود مشرف ممکن است در معرض خطر قرار گیرد.

دولت انگشت اتهام را در واقعه ترور بوتو به سوی شبکه القاعده نشانه رفته و استدلال می کند که بوتو از مخالفان افراط گرایی و یک دوست غرب شناخته شده بود. اما حزب مردم که بوتو رئیس آن بود، می گوید دولت مشرف در حفاظت از وی در برابر تهدیدها کوتاهی کرده است. برخی نیز خود سازمان اطلاعاتی دولت را مسئول این ترور معرفی کرده اند.

در هر حال ناتوانی مشرف در متوقف کردن خونریزیهایی که در سال جاری پاکستان را فرا گرفته، به ضرر وی نزد عموم مردم تمام شده است. "رسول بخش رئیس" کارشناس علوم سیاسی در دانشگاه لاهور معتقد است: اعتبار دولت در بازگرداندن کشور به اوضاع عادی ظرف یک ساعت سقوط کرد. آنچه پس از قتل بوتو اتفاق افتاد، گسترش خشم و سرخوردگی عمومی در سطح کشور بود.

وی افزود: اگر حکومت مشرف همچنان از روی آوردن به نیروهای سیاسی کشور برای تعیین دستورکاری جهت تغییرات واقعی امتناع ورزد ممکن است کشور در وضعیت نامعلوم سیاسی بیشتر فرو رود.

با وجود این یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود گفت هنوز اوضاغ فاجعه بار نیست بلکه به توانایی حزب مردم در آرام کردن هوادارانش بستگی دارد. اما شاید در جهت منافع رهبران این حزب باشد که اجازه دهند اوضاع برای چند روز وخیم تر شود تا بتوانند ابزاری برای اعمال فشار بر اردوگاه مشرف به دست آورند. اگر حزب مردم و مشرف به زودی به توافق نرسند و با هواداران حزب در خیابانها صحبت نشود، اوضاع به وخامت می گراید.

از سوی دیگر ژنرال بازنشسته "تلات مسعود" می گوید: ممکن است بوتو با مرگش بتواند به هدفی که در زنده بودنش داشت، دست یابد یعنی قرار دادن کشور در مسیر دموکراسی.