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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۲۴

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خلیل آباد:

زائران خلیل آبادی به مرقد امام خمینی(ره) اعزام شدند

زائران خلیل آبادی به مرقد امام خمینی(ره) اعزام شدند

خلیل آباد- فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خلیل آباد گفت: همزمان با سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) زائران خلیل آبادی در قالب یک کاروان به زیارت مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شتافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مقدم ظهر شنبه در حاشیه اعزام زائران حرم امام (ره)، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز مشتاقان زیارت مرقد حضرت امام (ره) در قالب یک کاروان بزرگ، به تعداد ۱۰۰ نفر راهی حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خلیل آباد با بیان اینکه این کاروان متشکل از افراد جوان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و اقشار مختلف مردم اعم از خواهر و برادر هستند، گفت: زائران کاروان صبح چهاردهم خرداد در مراسم سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در حرم مطهر، شرکت و ضمن استفاده از بیانات مقام معظم رهبری، با معظم له تجدید میثاق می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: زیارت حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای اعضای این کاروان زیارتی است.

مقدم بیان کرد: همه تدابیر ایمنی، امنیتی و بهداشتی برای زائرین این کاروان بزرگ، پیش‌بینی و اعمال شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خلیل آباد با تقدیر از فرهنگی این ناحیه سرگرد یوسفی افزود: مداح و یک روحانی در جمع زائران حضور دارند.

کد مطلب 6125056

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