تکمیل چهارخطه شدن مسیر ایلام - مهران از اقدامات ماندگار شهید خدمت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا استاندار ایلام، روز شنبه ۱۲ خردادماه در آیین رونمایی از تابلو (بیلبورد) بزرگراه آیتالله رئیسی (شهید جمهور) حضور یافت.
استاندار ایلام در این آیین گفت: به روح پاک و آسمانی آیتالله رئیسی شهید خدمت و شهدای همراهشان که در مسیر خدمت و برای رضای خدا و رضای مردم سرمایه وجودی خود را تقدیم کردند و به شهادت رسیدند درود میفرستیم.
بهرامنیا تکمیل راه مواصلاتی ایلام - مهران و زیر بار رفتن دو تونل در این مسیر را یکی از کارهای کمنظیر و ماندگار آیتالله رئیسی (شهید جمهور) عنوان کرد و گفت: به پاس این خدمات، این بزرگراه به نام آیتالله رئیسی (شهید جمهور) نامگذاری شد.
وی خاطرنشان کرد: قطع به یقین همه زائرانی که از این مسیر عبور خواهند کرد با دیدن این تابلو و بیلبورد، یاد و خاطره شهید جمهور و خدمات ایشان، در ذهن آنها خواهد ماند و تداعی میشود.
نماینده عالی دولت در استان ایلام با تاکید بر اینکه یکی از افتخارات دولت سیزدهم تکمیل راههای مواصلاتی به ویژه مسیر ایلام - مهران است، یادآورشد: راه ۱۵ ساعته که در سالهای گذشته زوار از ایلام تا مهران با وجود ترافیک سنگین طی میکردند، امروز با چهاربانده شدن به حدود یک ساعت رسیده است که رییسجمهور شهید در تکمیل این بزرگراه بسیار کمک کردند.
گفتنی است بزرگراه ایلام - مهران با دستور استاندار ایلام، بهعنوان بزرگراه آیتالله رئیسی (شهید جمهور) نامگذاری شد.
واضح است این اقدام استاندار ایلام در راستای قدرشناسی ایلامیان بهعنوان پایتخت خادمین سیدالشهدا علیهالسلام از رئیسجمهور شهید خود و به پاس نگاه ارزشمند و معنوی حضرت آیتالله شهید دکتر رئیسی به مقوله اربعینحسینی و همچنین خدمات بیبدیلی که در این حوزه داشتهاند، صورت پذیرفته است.
نظر شما