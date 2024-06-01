به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاج منوچهری ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی اظهار کرد: این سازمان با ۳۷۰۰ پرسنل، در ۴۴۷ مرکز خدمات ارائه می‌دهد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سال گذشته ۲ میلیون و ۲۰۰ پرونده در سازمان پزشکی قانونی تشکیل شده که ۸۷ درصد آن مربوط به حوزه معاینات، ۲ درصد کمیسیون پزشکی، ۷ درصد آزمایشگاه و مابقی در حوزه تشریح بوده است.

وی با تاکید بر لزوم آرامش روانی ارباب رجوع و همکاران، خاطرنشان کرد: در حوزه رفاهی، پرداختی و فضای فیزیکی باید شرایط مناسب را فراهم کنیم.

منوچهری با بیان اینکه استان خراسان رضوی با ۱۳ مرکز غیر تملیکی، رتبه اول کشور را در این زمینه دارد، افزود: برای افتتاح مراکز جدید نیازمند زمین و زیرساخت هستیم که متأسفانه استان در این بخش همکاری لازم را با پزشکی قانونی ندارد. همچنین در شهرستان‌هایی مانند نیشابور، مرکز تشریح وجود ندارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه استان خراسان رضوی یکی از ۱۰ استان فعال در حوزه ژنتیک است، افزود: استان خراسان رضوی با وجود محدودیت‌ها، دومین استان به لحاظ حجم کاری است.

وی به تشریح اقداماتی که در حوزه تجهیزات علیرغم تحریم‌ها صورت گرفته است پرداخت و افزود: در هفته قوه قضائیه، ۱۰ پروژه در ۱۰ استان، افتتاح می‌شود.