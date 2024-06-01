  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۱۳

تیم بسکتبال شهرداری گرگان آسیایی شد

تیم بسکتبال شهرداری گرگان آسیایی شد

تیم بسکتبال شهرداری گرگان با پیروزی در دیدار رده بندی مرحله نهایی رقابت های سوپرلیگ غرب آسیا به مسابقات باشگاه های آسیا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و کویت کلاب در مرحله رده‌بندی رقابت‌های ۸ تیم برتر سوپر لیگ غرب آسیا برگزار شد.

شهرداری گرگان این دیدار را با ترکیب ارسلان کاظمی، نوید رضایی‌فر، سینا واحدی، سالار منجی و ویل چری آغاز کرد و با نتیجه ۵۰ بر ۴۰ نیمه اول را به پایان رساند.

شاگردان مصطفی هاشمی در این دیدار با نتیجه ‌۹۲ بر ۷۶ به پیروزی رسیدند و به مسابقات جام باشگاه‌های آسیا صعود کردند.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۴ بر ۲۳ / کویت
کوارتر دوم: ۲۷ بر ۱۶ / گرگان
کوارتر سوم: ۲۲ بر ۱۸ / گرگان
کوارتر چهارم: ۲۰ بر ۱۸ / گرگان

کد مطلب 6125078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها