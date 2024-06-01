تیم بسکتبال شهرداری گرگان آسیایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیمهای شهرداری گرگان و کویت کلاب در مرحله ردهبندی رقابتهای ۸ تیم برتر سوپر لیگ غرب آسیا برگزار شد.
شهرداری گرگان این دیدار را با ترکیب ارسلان کاظمی، نوید رضاییفر، سینا واحدی، سالار منجی و ویل چری آغاز کرد و با نتیجه ۵۰ بر ۴۰ نیمه اول را به پایان رساند.
شاگردان مصطفی هاشمی در این دیدار با نتیجه ۹۲ بر ۷۶ به پیروزی رسیدند و به مسابقات جام باشگاههای آسیا صعود کردند.
نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:
کوارتر اول: ۲۴ بر ۲۳ / کویت
کوارتر دوم: ۲۷ بر ۱۶ / گرگان
کوارتر سوم: ۲۲ بر ۱۸ / گرگان
کوارتر چهارم: ۲۰ بر ۱۸ / گرگان
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