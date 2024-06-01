تیم بسکتبال شهرداری گرگان آسیایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و کویت کلاب در مرحله رده‌بندی رقابت‌های ۸ تیم برتر سوپر لیگ غرب آسیا برگزار شد.

شهرداری گرگان این دیدار را با ترکیب ارسلان کاظمی، نوید رضایی‌فر، سینا واحدی، سالار منجی و ویل چری آغاز کرد و با نتیجه ۵۰ بر ۴۰ نیمه اول را به پایان رساند.

شاگردان مصطفی هاشمی در این دیدار با نتیجه ‌۹۲ بر ۷۶ به پیروزی رسیدند و به مسابقات جام باشگاه‌های آسیا صعود کردند.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۴ بر ۲۳ / کویت

کوارتر دوم: ۲۷ بر ۱۶ / گرگان

کوارتر سوم: ۲۲ بر ۱۸ / گرگان

کوارتر چهارم: ۲۰ بر ۱۸ / گرگان