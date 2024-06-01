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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۱۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان مطرح کرد؛

نقش محوری شبکه تبلیغ در بصیرت افزایی ویژه انتخابات

نقش محوری شبکه تبلیغ در بصیرت افزایی ویژه انتخابات

رشت _ مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: شبکه تبلیغ نقش محوری در بصیرت افزایی ویژه انتخابات ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نجفی عصر شنبه در همایش بصیرتی ویژه انتخابات پیش رو تحت عنوان «چله تبیین» در مهدیه رشت اظهار کرد: شبکه تبلیغ و ائمه جمعه و جماعات سربازان واقعی نظام و انقلاب هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اهمیت و جایگاه انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: عملکرد دولت آیت الله شهید رئیسی نشان داد که تفاوت رویکرد دولت‌ها چقدر می‌تواند در توسعه و پیشرفت کشور اثر بگذارد.

حجت الاسلام نجفی با اشاره به اینکه در ادوار گذشته برخی دولت مردان هم مسیر با ولایت و رهبری نبودند، گفت: زاویه دار بودن رویکرد برخی دولتمردان با ولایت و رهبری در ادوار مختلف به صنعت، اشتغال، توسعه و پیشرفت کشور ضربه مهلک زد.

وی با بیان اینکه شبکه تبلیغ نقش محوری در بصیرت افزایی ویژه انتخابات ایفا می‌کند، افزود: افزایش مشارکت حداکثری در انتخابات مهم‌ترین هدف و رویکرد شبکه تبلیغ باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه تبلیغ میدانی و چهره به چهره با محوریت مشارکت در انتخابات مورد تاکید است، گفت: استفاده از تریبون‌ها، دیدار چهره به چهره و همچنین بهره گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی در راستای تقویت جبهه انقلاب و مشارکت حداکثری در انتخابات مورد توجه است.

نجفی با اشاره به محبوبیت و جایگاه روحانیون در بین مردم و آحاد جامعه اضافه کرد: شبکه تبلیغ با فریضه جهاد تبیین در شورآفرینی انتخابات و اصلح گزینی نقش مؤثر دارند.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه به صورت مصداقی از کاندیدایی حمایت نمی‌کنیم، افزود: هدف اصلی شبکه تبلیغ افزایش مشارکت و همچنین تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 6125079

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