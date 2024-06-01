تعاونی ها اصلی ترین محور مشارکت مردم در اقتصاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فروزان عصر شنبه در جلسه شورای توسعه تعاون استان که با حضور استاندار مازندران، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران کل و تعاونگران در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: آنچه از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید و مشارکت مردمی، برداشت میشود، باید بخش مشارکت مردمی آن مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند که جهش تولید توأم با مشارکت مردمی، لذا اگر شما به جهش تولید برسید حتماً باید با مشارکت مردم باشد.
فروزان با بیان اینکه با این دیدگاه، حال سوال اصلی آن است که مشارکت مردمی چگونه اتفاق میافتد؛ عنوان کرد: حضرت آقا فرمودند که سازوکار مشارکت مردم را تعریف کنید و هم اکنون مشکل اصلی آن است که سازوکار مشارکت مردمی را تعریف نکردهایم؛ یعنی نمیدانیم که اگر بنا است مشارکت مردمی محقق شود دقیقاً چگونه و از چه راههایی ممکن است.
وی اعلام کرد: یکی از موضوعاتی که در زیست بوم اقتصاد مردمی همه بر آن متفق القول هستند بحث تعاون است؛ یعنی سازوکار تعاون قطعاً یکی از سازوکارهای مشارکت مردم در اقتصاد است.
دستیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امر مردمیسازی دولت، با بیان اینکه در واقع تعاون به نوعی یک نوع از اقتصاد مردمی است؛ گفت: حال سوال دیگر آن است که آیا مشارکت مردمی تنها در تعاون خلاصه میشود که باید پاسخ دهیم خیر؛ حتماً سازوکارهایی دیگری هم وجود دارد و از آن استقبال میکنیم.
این مسئول ادامه داد: یکی از این سازوکارها، بخش خصوصی است و لذا بخش خصوصی هم میتواند بخشی از اقتصاد مردمی تلقی شود که البته باید سرمایه باشد و مبتنی بر آن، بخش خصوصی هم شکل بگیرد.
فروزان بیان کرد: منظورشان از مردم در بحث مشارکت، آحاد مردم است و به بخش خاصی از مردم اشاره نکردند؛ آحاد مردم شامل افرادی است که سرمایه دارند و افرادی که دارای سرمایه نیستند، پس ما اگر دغدغهمان این است که مشارکت مردمی اتفاق بیفتد قطعاً باید به مشارکت آحاد مردم فکر کنیم.
دستیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امر مردمیسازی دولت، تاکید کرد: برای ایجاد تحول در بخش تعاون میبایست نهضت پیشرفت تعاون را راهاندازی کنیم و این بدان معناست که در همه احوالات، اولاً اشکالات موجود در تعاون رفع شود و ثانیاً از فرصتها، استفاده حداکثری شود.
این مسئول افزود: ما بعد از یکسال شاهد باشیم که آمار ما در حوزه تعاون، یک تغییر جدی کرده است، هر چند بنا بر آخرین آمار، سهم تعاون در استان مازندران از ۵ درصد به ۸ درصد رسیده است.
فروزان اشاره کرد: البته اینکه گفته میشود میبایست سهم تعاون از اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد کاملاً اشتباه است و این میزان مربوط به برنامه پنجم بوده است و بسیاری مبنای خود را تحقق همین ۲۵ درصد قرار دادهاند فارغ از اینکه فرمول ما از تعیین سهم تعاون از اقتصاد چیست.
وی مطرح کرد: مبنای اقتصاد جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم است و با همین نگاه سهم تعاون در اقتصاد انقلاب اسلامی حتماً باید سهمی قابل توجه باشد و اگر بخواهد این مهم اتفاق بیفتد ما نیاز به نهضت پیشرفت تعاون داریم.
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