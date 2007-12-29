"دزدان دریایی" پرفروشترین فیلم سال 2007 ژاپن شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد در میان 10 فیلم خارجی پرفروش امسال ژاپن سه فیلم صدرنشین شامل "در انتهای دنیا"، "هری پاتر و محفل ققنوس" (84 میلیون دلار) و "اسپایدرمن 3" (63 میلیون دلار) هر سه متعلق به یک مجموعه موفق هستند، همینطور "آزاد زندگی کن یا سخت بمیر" یا "جان سخت 4" (5/34 میلیون دلار)، "سیزده یار اوشن" (3/28 میلیون دلار) و "شر موجود: انقراض" (5/26 میلیون دلار) که در رده‌های بعدی جای دارند.





استودیو وارنر در میان 10 فیلم برتر جدول سه فیلم دارد و دیسنی، سونی و فاکس با دو فیلم و استودیو یونیورسال پیکچرز با یک فیلم رده‌های بعدی را از آن خود کرده‌اند. ترکیب صدر جدول فروش فیلم‌ها در ژاپن در سال 2007 تفاوت چندانی با 2006 ندارد. پارسال "هری پاتر و جام آتش" با 3/97 میلیون دلار صدرنشین جدول بود و "دزدان دریایی کارائیب: سینه مرد مرده" با 6/88 میلیون دلار در رده دوم قرار گرفت. به این ترتیب جای فیلم‌های دو مجموعه موفق با هم عوض شده است.

فهرست پرفروشترین فیلم‌های سال 2007 ژاپن به شرح زیر است:

1- "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا"، 5/96 میلیون دلار (دیسنی)

2- "هری پاتر و محفل ققنوس"،84 میلیون دلار (وارنر)

3- "اسپایدرمن 3"، 63 میلیون دلار (سونی پیکچرز)

4- "نامه‌هایی از ایوو جیما"، 46 میلیون دلار (وارنر)

5- "ترانسفورماتورها"، 4/35 میلیون دلار، (یونیورسال پیکچرز)

6- "راتاتوی"، 5/34 میلیون دلار (دیسنی)

7- "جان سخت 4"، 5/34 میلیون دلار (فاکس)

8- "شب در موزه"، 8/31 میلیون دلار (فاکس)

9- "سیزده یار اوشن"، 3/28 میلیون دلار (وارنر)

10- "شر موجود: انقراض"، 5/26 میلیون دلار (سونی پیکچرز)