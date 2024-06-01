بودجه و مشکلات عمرانی چالش های پیش روی پزشکی قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نقش ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه با اشاره به اینکه با تمام توان برای پیشرفت این سازمان تلاش می‌کنم، اظهار کرد: مشکل اصلی این سازمان کمبود بودجه و عمران است که در دوره مدیریت خود پیگیر حل این مسائل خواهم بود.

مدیر کل جدید پزشکی قانونی خراسان رضوی بیان کرد: ۵ یا ۶ ساختمان این سازمان در استان تملیکی و بقیه استیجاری یا در اختیار مرکز قرار گرفته است و دارای استانداردهای لازم نیستند.

وی گفت: سالانه بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر به مرکز استان مراجعه می‌کنند و به همین دلیل، به زمینی برای ساخت ساختمان جدید نیازمندیم.

در ادامه سید آریا حجازی، مدیر کل سابق پزشکی قانونی خراسان رضوی بیان کرد: خداوند را شاکرم که خدمت صادقانه در جوار حرم امام رضا (ع) نصیبم شد. از تمام همکاران خودم در پزشکی قانونی تشکر می‌کنم که کنار هم تلاش کردند و علی رغم همه کاستی‌ها خللی در ارائه خدمت ایجاد نشد.