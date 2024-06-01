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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۳۸

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر خبر داد؛

پرداخت تسهیلات به فعالان حوزه ارتباطات در استان بوشهر

پرداخت تسهیلات به فعالان حوزه ارتباطات در استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر گفت: وضعیت پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه در استان بوشهر بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان عصر شنبه در نشست خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بر اساس شیوه نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تسهیلات ارائه شده به صاحبان کسب و کار در حوزه فاوا از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر افزود: استان بوشهر طرح‌های بسیاری در حوزه هوشمند سازی و خدمات نوین، بین مشاغل مختلف از جمله شیلات، حوضچه‌های پرورش میگو، گردشگری و … دارد، از این رو پیشنهاد داده شد به شرکت‌هایی که در حوضه ict فعالیتی ندارند اما برای بالا بردن راندمان کاری نیاز به هوشمند سازی کسب و کار خود دارند تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

سملیان با اشاره به ۱۸ طرح بررسی شده در استان بوشهر برای تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: از این ۱۸ طرح بررسی شده ۹ طرح در کارگروه مورد تأیید قرار گرفته که هفت مورد آن به مبلغ سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و ۲ طرح دیگر به مبلغ ۱۸ میلیارد تومان تأیید و به بانک معرفی شده است.

وی بیان کرد: این اداره کل، ضمن اطلاع رسانی ارائه تسهیلات بند الف حوزه فاوا در استان، جلسات متعددی با پست بانک، پارک علم و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان و.... برگزار کرده و تلاش می‌کند به عنوان نماینده وزارت متبوع در استان، هماهنگی‌های لازم بمنظور تسهیل در حمایت‌های مالی از کسب و کارهای حوزه فاوا را انجام دهد.

کد مطلب 6125111

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