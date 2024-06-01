رشد ۱۰ برابری اجرای آسفالت در روستاهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، مصطفی بیک مداح از رشد ۱۰ برابری اجرای آسفالت را در سطح روستاهای این استان با هدف ارتقای کیفیت محیط زندگی و ایجاد نشاط و انگیزه برای تثبیت جمعیت در این مناطق خبر داد و با بیان اینکه توسعه مناطق روستایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم از اهداف اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: خدمات ارزشمند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح روستاها، موجب جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، تثبیت جمعیت در روستاها و همچنین ساماندهی و رفع مشکلات روستاییان شده است.

وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته در سالهای اخیر، شاخص بهره مندی اجرای طرح هادی از ۱۹ به ۲۲ درصد ارتقا یافته است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: سال گذشته ۱۶۰ روستای سطح استان اجرای طرح هادی صورت گرفته و امسال نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برنامه دارد تا بیش از یک میلیون مترمربع از معابر روستاهای سطح استان را اجرای آسفالت کند.

بیک مداح خاطر نشان کرد: طرح هادی روستایی با هدف و رویکرد کمک به توسعه روستاها اجرا می‌شود بطوری که در این طرح تلاش شده که امکانات به صورت عادلانه از طریق ایجاد بهبود مسکن روستاییان و خدمات عمومی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده شود.