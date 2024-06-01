بزرگداشت شهید رییسی در کردستان بیانگر وفاداری مردم به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر؛ احمد وحیدی عصر شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت که با حضور خانواده شهدای کردستان در پیاده راه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: امروز ایران عزیز و کردستان سرافراز و سنندج قهرمان ما و همه نقاط این مرز و بوم در مصیبت و عزای جمعی از شهدا و در رأس آن رئیس جمهور شهید هستند که از زبدگان خلق بودند که در عهد خود با خدا پایدار عمل کردند.

وی بیان کرد: این بزرگداشت و شکوه حضور مردم که در گرامیداشت یاد این شهدا نشان داد که حقیقتاً این شهدا از جانب مردم مهر تأیید وفای به عهد را خوردند و از جانب خدا نیز به بهترین وجه پذیرفته شدند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: شهدا رفتند اما نامشان ماندگار شد و نقطه جدید در تحولات جمهوری اسلامی ایران رقم خورد.

وحیدی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون اتفاقات زیادی را دیدیم که هر کدام بسیار سنگین بوده و هرکدام می‌توانست در تحقق این مرز و بوم نقش آفرین باشد، افزود: شهدای بزرگوار ما با رفتن خود فضایی ساختند که میلیون‌ها انسان نه تنها در ایران اسلامی بلکه در سراسر جهان خودشان را در مقابل بازبینی درونی، اجتماعی و سیاسی دیدند و با این اتفاق همه حکمرانی اسلامی را از نگاه، کنش و منش شهید آیت‌الله رئیسی دیدند.

مردم تحقق آرمان‌های اسلامی را در وجود شهید رئیسی دیدند

وی اذعان کرد: امروز همه مردم تحقق آرمان‌های اسلامی را در وجود شهید رئیسی دیدند و ترجمان واقعی اخلاق اسلامی را در اخلاق شهید رئیسی و شهدای هم رزمشان نظاره گر بودند که این نگاه موجب شد همه مردم یکپارچه و متحد این حرکت بزرگ را ارج نهند.

وزیر کشور یادآور شد: امروز در کردستان عزیز هستیم همه نقاط این کشور رنگ و بوی شهید رئیسی را دارد و هر جا که می‌رویم مملو از خاطرات شهید رئیسی است و در یک مدت سه ساله توانست قلب‌ها را به تصرف خود درآورد و همه بر فراق او بنالند و بگریند.

وحیدی اذعان کرد: کردستان و سنندج قهرمان در استقبال‌های سه سفر رئیس جمهور به این منطقه حضور باشکوه خلق کردند و در آستانه استقبال از سفر چهارم بودند که میسر نشد اما نشان می‌دهد که وحدت این ملت در همه اقوام کرد، بلوچ و عرب به وحدت هویتی، واقعی و ایمانی را دارد و همانگونه که مردم کرد شهید رئیسی را از خود می‌دانند همه اقوام دیگر شهید رئیسی را از خود می‌دانستند.

وی گفت: امروز عواطف و احساسات مردم در سراسر کشور در وجود شهید رئیسی تبلور یافته است و نه فقط مردم ما بلکه مردم کل کشورهای دیگر با عزاداری و تسلیت و برگزاری مراسم یاد شهید رئیسی را گرامی‌داشتند و ما مفتخریم که در این کشور الهی چنین کسانی داریم که مظهر وحدت و عشق مردم می‌شوند.

وی اذعان کرد: شهید سلمیانی، شهید باهنر، شهید بروجردی، شهید بهشتی و حضرت امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی همگی مظهر وحدت و توجه همگان است و این چنین عشق‌هایی را خداوند بر دل همه می‌گذارد.

وحدت مردم بیانگر استحکام ساخت درونی قدرت در نظام اسلامی است

وزیر کشور بیان کرد: این وحدت و یکدلی مردم نشان دهنده استحکام ساخت درونی قدرت در نظام اسلامی است و در کشور ما به برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی و شالوده‌های ایمانی بین مردم، گرچه همه مصیبت زده هستیم اما با استحکام از کنار این ماجرا ملت ما عبور کرد و می‌رود از این حادثه تلخ و جانکاه آینده‌ای درخشان‌تر بسازد.

وحیدی تصریح کرد: ملت ما در هر موضعی آینده‌ای بس درخشان‌تر ساخته است و همانطور که در دفاع مقدس مورد هجمه بوده اما شیرینی پیروزی را به کام ملت ایران فرو برد.

وی با بیان اینکه دیگرانی که به این کشور طمع دارند باید بدانند نمی‌توانند به ملت بزرگی که متمسک به خدا و اسلام و تحت رهبری معظم له هستند، آسیب برسانند، افزود: دشمن نمی‌تواند در استحکام ملت ما خدشه‌ای را وارد کند و این باعث تعجب غربی‌ها شده است.

وی اذعان کرد: ملت ما با حضور خود از این حادثه تلخ شهدای خدمت یک پیروزی بزرگ ایجاد کرد.

هیچ توطئه ای نمی‌تواند در صف مردم متحد ایران رخنه کند

وزیر کشور بیان کرد: باید به مردم کردستان قدرشناس و فهم درود فرستاد که در لسان رهبر معظم انقلاب اسلامی به عظمت و شکوه آنها اشاره شده است و این مردم بخشی از انقلاب بوده و هستند و خواهند بود و نشان دادند که هیچ توطئه‌گری نمی‌توانند در صفوف مردم این دیار رخنه کند.

وحیدی اضافه کرد: امروز با راه شهدا پیمان می‌بندیم تا راهشان را قدرتمندانه ادامه دهیم.

بیش از ۶۰ هیأت از سراسر کشور برای تشییع شهید رئیسی به ایران آمدند ما در همه لحظات سربلندی و افتخار مردم را شاهد هستیم

امروز اگر مردم غزه گرفتار رژیم صهیونیستی هستند و مورد هجمه قرار گرفته‌اند این را از ملت ایران به ارث برده‌اند که می‌توان در مقابل همه حوادث سخت ایستاد و پیروزی را به ارمغان آورد.

شهید رئیسی در مجامع بین المللی از غزه دفاع کرد

وزیر کشور تصریح کرد: شهید بزرگوار ما در مقابل مردم خود متواضعانه بود و در برابر مستکبران با عظمت صحبت کرد و صحبت‌های خود را در مجامع بین المللی دیدید که جانانه از فلسطین و غزه دفاع کرد.

وحیدی اضافه کرد: با تقدیر از مردم کردستان که از شهید جمهور به خوبی یاد کردند و یاد او را گرامیداشتند و این بیانگر وفاداری مردم به ارزش‌ها و آرمان هاست و با قدرت این پیوستگی را ادامه می‌دهیم تا به قله‌های عظمت و پیروزی دست یابیم.

وی گفت: ظالمان باید بدانند عمر آنها رو به پایان است و هم صبح برای ما نزدیک است و صبح طلوع بیداری انسان‌ها و صبح طلوع تمدن اسلامی نزدیک است.