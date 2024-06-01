آب در برخی مناطق تبریز قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق واقع در آخر عباسی، زمرد، صالح آباد، انقلاب، پشت آذرساتراپ (سبلان) اطلاعیه‌ای صادر نمود.

در این اطلاعیه آمده است؛ با عنایت به انجام تعمیرات شبکه و تعویض شیرفشارشکن ۲۰۰ میلی متری در آخر عباسی، روز یکشنبه ۱۳ خرداد از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ همانروز، جریان آب مشترکین واقع در آخر عباسی، زمرد، صالح آباد، انقلاب، پشت آذرساتراپ (سبلان) با افت فشار و قطعی آب مواجه خواهند شد.

خواهشمند است با صرفه جویی در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیر ضروری همکاری لازم را با این شرکت معمول فرمایند.