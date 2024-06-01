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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۴۱

نماینده ولی فقیه در گیلان:

خودشناسی و خداشناسی باید محور کار شبکه تبلیغ قرار گیرد

خودشناسی و خداشناسی باید محور کار شبکه تبلیغ قرار گیرد

رشت _ نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به مؤلفه‌های اثرگذار در بخش تبلیغ گفت: خودشناسی و خداشناسی باید محور کار شبکه تبلیغ قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی عصر شنبه در همایش بصیرتی ویژه انتخابات پیش رو تحت عنوان چله تبیین در مهدیه رشت اظهار کرد: تبلیغ رسانه‌ای مهم‌ترین ابزار برای هدایت و جهت دهی افکار عمومی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به مؤلفه‌های اثرگذار در بخش تبلیغ بیان کرد: تبلیغ در سایه خداباوری، اندیشه محوری و تعقل صورت می‌گیرد.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه خودشناسی و خداشناسی باید محور کار شبکه تبلیغ قرار گیرد، گفت: عملکرد شبکه تبلیغ زمانی در جامعه اثرگذار است که در پایه اندیشه‌های الهی و دینی و بر سایه منطق استوار باشد.

وی با بیان اینکه پیامبران مبلغین رسالت الله هستند، افزود: تبیین رسالت الهی بر دوش شبکه تبلیغ سنگینی می‌کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان بردباری و صبر را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شبکه تبلیغ برشمرد و بیان کرد: صبر کردن در مسیر تبلیغ دین الهی بسیار مؤثر و ماندگار است.

کد مطلب 6125136

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