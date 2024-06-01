به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی عصر شنبه در همایش بصیرتی ویژه انتخابات پیش رو تحت عنوان چله تبیین در مهدیه رشت اظهار کرد: تبلیغ رسانه‌ای مهم‌ترین ابزار برای هدایت و جهت دهی افکار عمومی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به مؤلفه‌های اثرگذار در بخش تبلیغ بیان کرد: تبلیغ در سایه خداباوری، اندیشه محوری و تعقل صورت می‌گیرد.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه خودشناسی و خداشناسی باید محور کار شبکه تبلیغ قرار گیرد، گفت: عملکرد شبکه تبلیغ زمانی در جامعه اثرگذار است که در پایه اندیشه‌های الهی و دینی و بر سایه منطق استوار باشد.

وی با بیان اینکه پیامبران مبلغین رسالت الله هستند، افزود: تبیین رسالت الهی بر دوش شبکه تبلیغ سنگینی می‌کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان بردباری و صبر را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شبکه تبلیغ برشمرد و بیان کرد: صبر کردن در مسیر تبلیغ دین الهی بسیار مؤثر و ماندگار است.