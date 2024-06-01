  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۳۳

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

کاروان خودروهای حامل کالای قاچاق در دیلم توقیف شد

کاروان خودروهای حامل کالای قاچاق در دیلم توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: با تلاش مأموران پلیس دیلم کاروان خودروهای شوتی حامل کالای قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در حین کنترل محورهای مواصلاتی و خاکی، مأموران انتظامی شهرستان دیلم به ۱۰ دستگاه خودرو مشکوک می‌شوند که جهت بررسی بیشتر آن را در یک عملیات منسجم به صورت همزمان متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در بازرسی صورت گرفته از خودروهای توقیفی انواع کالای قاچاق شامل انواع لوازم صوتی و تصویری، لوازم جانبی و پارچه فاقد مدارک معتبر قانونی کشف شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش کالای قاچاق کشف شده از این خودروها ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد، افزود: در این راستا تعداد ۱۰ نفر متهم دستگیر شده است،

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه پلیس استان در بحث توقیف خودروهای شوتی بسیار موفق بوده و پلیس به سد مستحکمی در مقابل قاچاقچیان کالا و ارز تبدیل شده است.

کد مطلب 6125137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها