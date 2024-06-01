کاروان خودروهای حامل کالای قاچاق در دیلم توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در حین کنترل محورهای مواصلاتی و خاکی، مأموران انتظامی شهرستان دیلم به ۱۰ دستگاه خودرو مشکوک می‌شوند که جهت بررسی بیشتر آن را در یک عملیات منسجم به صورت همزمان متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در بازرسی صورت گرفته از خودروهای توقیفی انواع کالای قاچاق شامل انواع لوازم صوتی و تصویری، لوازم جانبی و پارچه فاقد مدارک معتبر قانونی کشف شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش کالای قاچاق کشف شده از این خودروها ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد، افزود: در این راستا تعداد ۱۰ نفر متهم دستگیر شده است،

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه پلیس استان در بحث توقیف خودروهای شوتی بسیار موفق بوده و پلیس به سد مستحکمی در مقابل قاچاقچیان کالا و ارز تبدیل شده است.