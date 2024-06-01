دانشگاه گیلان آمادگی جذب دانشجو در رشته های دریایی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دوستار در نشستی که با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد با بیان اینکه در دوره جدید رویکرد ما رویکرد مهارت محوری است اظهار کرد: لازمه موفقیت، قرار گرفتن دانشگاه و صنعت در کنار هم است تا دانشجویان در کنار مباحث تئوری، بتوانند مهارت آموزی کنند که خوشبختانه در چند سال اخیر نیز سیاست‌های کلان نیز به همین سمت در حال حرکت است.

سرپرست دانشگاه گیلان با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری و نیاز استان به داشتن رشته‌های دریایی گفت: ما آمادگی داریم تا با جذب دانشجویان مستعد و علاقمند به رشته‌های دریایی علاوه بر آموزش آنان، نیروهای مهارت محور تربیت کنیم.

وی ادامه داد: دانشگاه گیلان در کنار مسائل آموزشی، در حوزه‌های پژوهشی و فناوری نیز با توجه به ظرفیت‌های علمی استادان، می‌تواند به مجموعه بنادر و دریانوردی استان کمک کند.

تعامل خوب دانشگاه گیلان با اداره کل بنادر و دریانوردی

«حسین یونسی خمسی» مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه تعامل دانشگاه گیلان با اداره کل بنادر و دریانوردی استان تعامل خوبی است، تصریح کرد: امیدوارم با این همکاری دوجانبه بتوانیم در راستای پیشبرد اهداف دریایی گام برداریم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان با اشاره به کمبود دریانورد تخصصی در سطح جهان گفت: رشته‌های دریانوردی رشته‌هایی بین المللی هستند که دانشجو پس از گذراندن آزمون شایستگی می‌تواند در ۱۶۰ کشور عضو عهدنامه کار دریایی مشغول به کار شود.

یونسی با اشاره به اینکه در ایران فقط سه دانشگاه تخصصی مرتبط با حوزه دریا داریم که یکی از آنها دانشگاه گیلان است گفت: دانشگاه گیلان یک ویژند برای استان محسوب می‌شود و با راه اندازی رشته مهندسی کشتی در دانشکده علوم و فنون نوین دریایی گام خوبی در این مسیر برداشتیم و نیازمند توسعه آن هستیم.

گفتنی استۀ، در این نشست محسن محمدی گلنگش معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان نیز به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده از ابتدا تاکنون در ارتباط با ایجاد دانشکده علوم و فنون نوین دریایی دانشگاه گیلان در شهر بندر انزلی پرداخت و همچنین در این نشست در ارتباط با نحوه ایجاد سایر رشته‌های دریایی و چگونگی بورس دانشجویان دانشکده مذکور بحث و تبادل نظر شد.