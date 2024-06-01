نمایشگاه طراحی چهره شهدا در بوشهر افتتاح شد

رئیس حوزه هنری استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه که شامل آثار هنرمند فاطمه نیک چهر است، از امروز شنبه ۱۲ خردادماه تا فردا یکشنبه ۱۳ خردادماه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

عبدالله شاهینی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) در منشور هنر انقلاب، مبنی بر اینکه شهدا هنرمندان واقعی هستند تاکید کرد: هنرمندان، زبان گویای انقلاب هستند.

وی تصریح کرد: امروز شاهدیم که هنرمندان متعهد کشورمان با خلق آثاری فاخر، نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایفا می‌کنند.

رئیس حوزه هنری استان بوشهرهمچنین با تأکید بر اهمیت پرداختن به سیره شهدا در آثار هنری، افزود: شهدا چراغ راه پویایی و بالندگی ملت ایران هستند.

وی خاطرنشان کرد: هنرمندان می‌توانند با به تصویر کشیدن رشادت‌ها و فداکاری‌های این عزیزان، نسل جوان را با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا کنند.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، که با حضور عبدالله شاهینی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، عبدالرحیم افروغ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین بلوکی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از خانواده شهدا و هنرمندان در نگارخانه سوره حوزه هنری افتتاح شد، سخنرانان به نقش مهم هنر در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه پرداختند.

در ادامه دو تن از خانواده شهیدان محمود بازگشا و احمد جولایان به ذکر خاطره‌ای از خصوصیات فردی شهیدان پرداختند و از خانواده‌های شهدا تقدیر شد.

آثار خلق شده پس از نمایش عمومی به خانواده‌های شهدا اهدا خواهد شد.

در این نمایشگاه، بیش از ۱۵ اثر در زمینه طراحی چهره شهدا به نمایش گذاشته شده است. این آثار با استفاده از تکنیک سیاه قلم و رنگ و روغن خلق شده‌اند.

بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و همچنین ۱۷ الی ۲۰ امروز شنبه ۱۲ و فردا یکشنبه ۱۳ خرداد به نگارخانه حوزه هنری واقع در خیابان رئیسعلی دلواری مراجعه کنند.



