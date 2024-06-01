به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ عصر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه طراحی چهره شهدا در بوشهر ضمن تقدیر و تشکر از حوزه هنری اظهار کرد: در ایامی که همه ایرانیان و دلدادگان انقلاب اسلامی در سر تا سر عالم به واسطه شهادت یکی از خدام انقلاب شهید حضرت آیت الله ابراهیمی رئیسی همه اندوه بار هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر یادآور شد: شهیدان با رشادت و حماسه سازی بی نظیر در تاریخ باعث عزت، آرامش و ارزش‌های انسانی شده اند.

افروغ خاطرنشان کرد: امروز دغدغه حاکمیت نه تنها مسائل داخلی بلکه مسائل مستضعفین عالم است و اگر یاد و خاطره شهدا ارج گذاشته نمی‌شد امروز به این ثمرات ارزشمند نمی‌رسیدیم.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، که با حضور عبدالله شاهینی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، عبدالرحیم افروغ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین بلوکی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از خانواده شهدا و هنرمندان در نگارخانه سوره حوزه هنری افتتاح شد، سخنرانان به نقش مهم هنر در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه پرداختند.

در ادامه دو تن از خانواده شهیدان محمود بازگشا و احمد جولایان به ذکر خاطره‌ای از خصوصیات فردی شهیدان پرداختند و از خانواده‌های شهدا تقدیر شد.

آثار خلق شده پس از نمایش عمومی به خانواده‌های شهدا اهدا خواهد شد.

در این نمایشگاه، بیش از ۱۵ اثر در زمینه طراحی چهره شهدا به نمایش گذاشته شده است. این آثار با استفاده از تکنیک سیاه قلم و رنگ و روغن خلق شده‌اند.

بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و همچنین ۱۷ الی ۲۰ امروز شنبه ۱۲ و فردا یکشنبه ۱۳ خرداد به نگارخانه حوزه هنری واقع در خیابان رئیسعلی دلواری مراجعه کنند.