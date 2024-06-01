شهر هوشمند نیاز امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی عصرشنبه در آئین رونمایی از طرح شهرداری الکترونیک در جمع مسؤولان استان کردستان که در مجتمع فرهنگی _هنری شهرداری سنندج برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور شهید و مسؤولان ویژه کشور به تمام مردم ایران و نیز گرامیداشت سالگرد ارتحال امام راحل (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد اظهار کرد: همه ما به دلیل سانحه هوایی و از دست دادن رئیس جمهور فقید و وزیر امور خارجه و همراهان وی عزادار و اندوهگین هستیم.

وی ایجاد شهر الکترونیک را از خدمات ارزشمند شهرداری سنندج و شورای شهر بیان کرد و افزود: شهر هوشمند از مسیر شهر الکترونیک می‌گذرد و شهر الکترونیک مقدمه شهر هوشمند است.

به گفته وزیر کشور، تحقق شهر هوشمند یکی از نیازهای امروز کشور است.

وحیدی با اشاره به اینکه تسهیل روند خدمات رسانی به مردم از وظایف شهرداری‌ها است، اظهار کرد: در شهر الکترونیکی ارائه خدمات به مردم باید تسهیل شود.

وی مودت و محبت میان مردم و اخلاق‌مداری و کمک به یکدیگر را از مؤلفه‌های شهر اسلامی عنوان کرد و یادآور شد: ایجاد شهر اسلامی جز ضرورت‌های جوامع اسلامی است.