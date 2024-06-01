اعزام کاروان ۴۵۰ نفری لامرد به مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمود جعفری عصر شنبه در حاشیه اعزام کاروان و زائران امام راحل در لامرد با اشاره به موضوع هماهنگی اعزام زائران به حرم امام خمینی (ره) گفت: این نهاد متولی اعزام بیش از ۴۵۰ زائر توسط ستاد مردمی ارتحال حضرت امام (ره) شهرستان لامرد است که طی سه هفته با هماهنگی‌های صورت گرفته محقق شد.

فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد با بیان این موضوع که همراه هر ماشین شش نفر از عوامل و دست اندر کاران وجود دارد افزود: بیش از ۴۰ نفر از عوامل اجرایی، کاروان‌ها را در اعزام به حرم مطهر امام خمینی (ره) همراهی می‌کنند.

دبیر اجلاسیه ۲۶۱ شهید شهرستان لامرد، هدف از شرکت زائران در مراسم سالگرد رحلت امام را تجدید میثاق با امام راحل و تجدید بیعت با امام خامنه‌ای و آشنایی با تفکرات بنیانگذار انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: تلاش کردیم زائران اعزامی به حرم امام راحل از بین جوانان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم باشد.

سرهنگ جعفری با بیان این مطلب که کارهای فرهنگی، بصیرتی را در طی مسیر در این چهار روز خواهیم داشت خاطرنشان کرد: زیارت حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران جز ویژه برنامه‌های فرهنگی و از جمله مکان‌های مقدسه‌ای است که زوار در این سفر معنوی زیارت خواهند کرد.

وی در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور فقید حضرت آیت الله رئیسی بر ادامه راه این بزرگ مرد جهان اسلام تاکید کرد.