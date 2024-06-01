به گزارش خبرنگار مهر، سید انور رشیدی عصر شنبه در آئین رونمایی از طرح شهرداری الکترونیکی در مجتمع فرهنگی _ هنری شهرداری سنندج در حضور وزیر کشور، استاندار و جمعی از مسولان استان ضمن تسلیت شهادت تلخ رئیس جمهور فقید و همراهانش در حادثه بالگرد آذربایجان شرقی و نیز ایام پیش روی سالگرد ارتحال امام راحل (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد اظهار کرد: امید است همه مسؤولان در راستای خدمتگزاری به مردم و تکریم مردم ادامه دهنده راه رئیس جمهور شهید باشند و همه ما ادامه دهنده مسیر حرکت وی باشیم.

وی افزود: از آنجا که رئیس جمهور شهید چندین بار با هدف خدمت رسانی به استان کردستان سفر کرد و چندین پروژه در استان افتتاح و به بهره برداری رسید در راستای گرامیداشت خدمات ارزنده وی یکی از تقاطع‌های بزرگ شهر به نام شهید رئیسی نامگذاری خواهد شد گرچه این اقدامات نمی‌تواند خدمات رئیس جمهور فقید را در استان جبران کند.

به گفته وی راه اندازی شهر الکترونیکی و سامانه یکپارچه، سامانه حمل و نقل و.... تأثیر بسزایی در کاهش صرفه جویی و هزینه سوخت و دسترسی آسان شهروندان دارد.

رشیدی افزود: پارک معلم سنندج در راستای افزایش فضای شهر طراحی و اجرا شده است.

وی تصریح کرد: یک میلیون و ۵۶۸ هزار متر مربع از فضاهای شهری سنندج آسفالت شده است و در سال جاری سه هزار و ۵۰۰ تن قیر اختصاص یافته است.

شهردار سنندج گفت: در چهار منطقه شهر سنندج هوشمندسازی اجرایی شده است.

۱۸۸ پروژه مخابراتی در سال جاری افتتاح خواهد شد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کردستان نیز در این مراسم گفت: تا پایان سال جاری ۱۸۸ پروژه مخابراتی با سرمایه‌ای حدود ۱۷۲ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

آزاد حکمت اظهار کرد: ۶۴۸ میلیارد تومان در حوزه مخابراتی با حمایت استاندار در کردستان سرمایه گذاری شده است.

وی ایجاد ایجاد سایت‌های جدید در شهرستان‌ها و ۱۱ نقطه روستایی، پروژه‌های فیبر نوری، توسعه نقاط روستایی، توسعه اینترنت در اقصی نقاط استان و پروژه‌های مرتبط با اربعین در کانی دینار، مرز باشماق مریوان را از پروژه‌های در دست اجرای مخابرات برشمرد.