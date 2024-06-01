کاخ های ستم در برابر عظمت شهید رییسی سکوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید محسن حسینی عصر شنبه در بزرگداشت شهادت سید محرومان و شهدای خدمت که با حضور وزیر کشور و خانواده معظم شهدا در خیابان فرودسی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: ضمن تسلیت حادثه تلخ مصیبت عظیم شهادت شهید بزرگوار آیت الله رئیسی به خدمت مقام معظم رهبری، مردم ایران و خاصتا جمع حاضر و وزیر کشور یادشان را گرامی میداریم.
وی بیان کرد: ارسطو و افلاطون در نظریه مورد بحث خود در خصوص پیشرفت جوامع، وجود قانون و وجود افراد صالح و خوب را در هدایت مؤثر میدانند.
ماموستا حسینی گفت: اینکه آیا قانون خوب یا افراد خوب مناسب جامعه هستند و هدایت بهتری بر جامعه دارند همواره اختلاف نظر بوده است.
وی اذعان کرد: اما در دین حیات بخش اسلام هم قانون خوب هم وجود افراد خوب و صالح ملاک هدایت جامعه است.
این روحانی اهل سنت کردستان تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران افراد صالح و قانون خوب برای اداره مملکت و خدمتگزاری به مردم ملاک و معیار است.
ماموستا حسینی ادامه داد: امام شافعی بزرگ مرد فقه اهل سنت با توسل به بیانات امام سجاد میگوید ما باور داریم به روز قیامت و مردم مثل گیاه رشد میکنند و پوست آنها به اشاره و اذن الله تعالی زنده میشود و روح در آن دمیده میشود.
روحانی اهل سنت کردستان عنوان کرد: جسمهایی که مخلوط شدند برای حساب و کتاب زنده میشوند و چون به پاداش باور داریم به پاداش و عذاب میرسند.
وی گفت: در انقلاب اسلامی بهشتی و رجایی در دهه اول و بعد سلیمانی و رئیسیها ایجاد میشوند که دشمن را به ستوه میآوردند و تا پای جان خدمت میکنند تا به شهادت برسند.
عالم اهل سنت کردستان افزود: با شهادت آیت الله رئیسی کاخهای ستم به عظمت او تعظیم کرد در مقابل این همه بدرقه باشکوهی که از او شد، سکوت کردند و در تعجب فرو رفتند.
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