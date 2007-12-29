شمارش معکوس اسکار هشتادم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد اعضاء آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا باید آراء خود را تا ساعت پنج عصر روز 12 ژانویه (22 دی)، دقیقا 10 روز پیش از اعلام نامزدهای هشتادمین دوره مراسم اسکار به موسسه PricewaterhouseCoopers بازگردانند.

پس از اعلام نامزدها دومین برگه‌های رای‌گیری برای اعضاء آکادمی فرستاده می‌شود تا درباره برندگان اسکار امسال تصمیم بگیرند. امسال یکی از معدود سال‌هایی است که بسیاری از فیلم‌ها بخت نامزدی اسکار را دارند، به طوری که تا اینجای کار که مدتی از آغاز فصل اعطاء جوایز گذشته حتی یک فیلم نیز نیست که سردمدار رقابت‌های سینمایی باشد.

در این بین کارشناسان جوایز اعتقاد دارند چند فیلم از جمله درام رومانتیک "تاوان" به کارگردانی جو رایت، فیلم جنایی و تلخ "پیرمردها کشوری ندارند" برادران کوئن و موزیکال هولناک "سوئینی تاد" ساخته تیم برتن با بازی جانی دپ برای دریافت جوایز اصلی بخت بیشتری دارند.

نامزدهای هشتادمین دوره مراسم اهدا جوایز اسکار روز 22 ژانویه (دوم بهمن) اعلام و مراسم اعطاء جوایز روز 24 فوریه (پنجم اسفند) در کداک تیه‌تر هالیوود برگزار می‌شود.