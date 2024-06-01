سالروز ارتحال امام راحل ری میزبان بیش از ۳۰ هزار زائر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باب الحوائجی عصر شنبه و همزمان با قرار گرفتن در آستانه فرارسیدن ۱۴ خردادماه سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در نشست خبری ستاد گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد ارتحال که با حضور سرهنگ روح الله قنبری فرمانده ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، از ارائه خدمات شایسته به زائرین آستان مطهر حضرت امام (ره) خبر داد.

وی گفت: بر اساس پیش بینی‌های انجام شده شهرستان ری در ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره) میزبان بیش از ۳۰ هزار نفر از زائرین و هموطنان عزیزمان خواهد بود که بنده بدین وسیله مراتب تقدیر خود را از برادرانمان در مجموعه سپاه پاسداران به جهت برنامه‌ریزی مناسب این ایام اعلام می‌کنم.

وی افزود: تعداد زیادی از مدارس، مساجد و حسینیه‌ها در سطح شهرستان جهت امر اسکان زائرین آماده شده که میهمانانی از استان‌های سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، مازندران، فارس، کرمان و همدان در این نقاط اسکان خواهند یافت.

باب الحوائجی عنوان کرد: تغذیه میهمانان حدود ۳۲ هزار وعده صبحانه، ۳۸ هزار بسته میان وعده، ۴۰ هزار پرس وعده ناهار و ۴۰ هزار پرس وعده شام تدارک دیده شده است.

وی در ادامه به برپایی موکب‌های مردمی اشاره کرد و گفت: با توجه به علاقه و دلدادگی مردم ولایتمدار ری به حضرت امام و قرار داشتن در همجواری آستان مطهر، تعداد زیادی ایستگاه صلواتی و موکب پذیرایی پس از اخذ مجوزهای لازم جهت ارائه خدمات و پذیرایی از زائرین و مجاورین در محدوده حرم برپا خواهد شد.

وی افزود: طرح‌های ترافیکی، انتظامی و امنیتی لازم در محدوده آستان در نظر گرفته شده است. همچنین مجموعه‌های اورژانس و بیمارستان‌های شهدای هفتم تیر و فیروزآبادی آماده ارائه خدمات درمانی و فوریت‌های پزشکی به زائرین می‌باشند. علاوه بر آن مجموعه آتش نشانی شهرداری‌های کهریزک، باقرشهر، حسن آباد و قیامدشت نیز در آماده باش کامل بوده و آماده ارائه خدمات ایمنی می‌باشند.

معاون استاندار تهران در ادامه به حضور شهروندان اهل ری در مراسم روز ۱۴ خرداد اشاره کرد و گفت: با پیش بینی‌های انجام شده حدود ۷ هزار نفر از مردم ری در این مراسم و در مرقد حضرت امام حضور خواهند یافت که محل استقرار این عزیزان، محل پارکینگ خودروها و اتوبوس‌ها و بحث تغذیه و پذیرایی نیز کاملاً برنامه ریزی و هماهنگ شده است.

وی افزود: نیاز امروز ما گسترش فرهنگ انقلاب و معرفی مکتب امام خمینی (ره) به نسل جوان و نوجوان می‌باشد که در این راستا ادارات آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی اقداماتی را در راستای معرفی هرچه بیشتر اندیشه‌های امام در قالب پویش‌های کتابخوانی و خاطره گویی در نظر گرفته اند.

فرماندار ویژه ری از برگزاری ویژه برنامه در روز ۱۵ خردادماه در آستان مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) نیز خبر داد و افزود: از تمامی مردم شریف ری دعوت می‌کنم در این برنامه حضور پیدا کنند.