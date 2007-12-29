پروژه آسیا ویژن در استان های همدان و قزوین اجرا می شود

صفایی فراهانی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: پس از اجرای نسبتا موفق طرح آسیاویژن در دو استان اصفهان و شیراز از سوی AFC دو سهمیه جدید برای اجرای این طرح در اختیار فدراسیون فوتبال ایران قرار گرفته است که دو استان قزوین و همدان برای این منظور تعیین شده اند.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای پروژه آسیاویژن ایجاد بستر مناسب برای رشد فوتبال پایه در کشورهای در حال توسعه است اظهار داشت: با اجرای این طرح ضمن تشکیل تیم های نوجوانان ، جوانان و لیگ های منطقه ای، استان ها به صورت فدراسیون های استانی عمل می کنند و با برخورداری از تشکیلات مستقل، در جهت رشد فوتبال منطقه ای تلاش می کنند.

فراهانی با بیان اینکه این طرح در نزدیک به 16 کشور آسیایی در حال اجراست اظهار داشت: این طرح از سه سال پیش در چین آغاز شده و در حال حاضر 50 درصد از ترکیب تیم ملی فوتبال این کشوراز استان های تحت پوشش این طرح انتخاب می شوند.

وی موفقیت این طرح را مرهون حمایت های استانداران استان ها عنوان کرد و افزود: این طرح نیاز به حمایت مسئولین استانی دارد تا بتواند با زمینه سازی بسترهای مناسب در جهت سازماندهی فوتبال به ویژه در بخش پایه و برگزاری مسابقات منظم در استان های کشور گام بردارد. البته از آغاز این طرح در کشور بیش از 9 ماه نمی گذرد ولی می توان با اجرای مناسب آن به دستاوردهای تازه ای در بخش فوتبال پایه و رسیدن به استانداردهای مورد نظر فوتبال دست یافت.