۱۰ هزار میلیارد ریال طرح درمانی در خوزستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان خیر ساز نوید بندر امام خمینی (ره) از دستاوردهای دولت سیزدهم روز شنبه ۱۲ خرداد ماه با حضور بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان و مسئولان استانی و شهری به صورت رسمی به بهره‌برداری رسید.

بیمارستان ۳۰ تختخوابی خیر ساز نوید با مساحت ۱۲ هزار متر مربع و اعتبار ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت پتروشیمی نوید زرشیمی در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی احداث شده و توسط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، تجهیز شد.

همچنین ۱۴ طرح بهداشتی، درمانی، پشتیبانی و تجهیزاتی دیگر با اعتباری قریب به ۱۰ هزار میلیارد ریال با حضور بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خوزستان به بهره برداری رسید.

بخش‌های NICU نوزادان و سوختگی کودکان بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی اهواز، جراحی زنان، اورژانس زنان، درمانگاه عمومی بیمارستان علامه کرمی اهواز مرکز غربالگری سرطان شهرستان ایذه، ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان لالی، خانه‌های بهداشت مویلحه علیا رامشیر، صالح داود شوش، ام البنین (ع) و امام حسین (ع) و سویسی صالح شهرستان کارون و تأمین تجهیزات پزشکی و وسایل تجهیزاتی و پشتیبانی در سطح استان از جمله این طرح‌ها است.

بخش‌های جراحی و اورژانس زنان بیمارستان علامه کرمی اهواز با ۵۰ تخت و درمانگاه عمومی بیمارستان با مساحت ۲۹۰ متر مربع و اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال و مرکز غربالگری سرطان شهرستان ایذه با مساحت ۷۰۴ متر مربع و اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیدند.

تجهیزات پزشکی با اعتبار یک هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال و وسایل تجهیزاتی و پشتیبانی با اعتبار ۵۵۰ میلیارد ریال در سطح شهرستان‌های تابعه دانشگاه جندی شاپور اهواز تأمین شده است.