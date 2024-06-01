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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۱۴

هفته سی ام لیگ برتر؛

استرس هوادار پرسپولیس را اورژانسی کرد/دود سرخ برای قهرمانی

استرس هوادار پرسپولیس را اورژانسی کرد/دود سرخ برای قهرمانی

استرس بالای بازی پرسپولیس و مس رفسنجان باعث فشار عصبی چند نفر از تماشاگران حاضر در استادیوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان در حالی با پیروزی یک بر صفر سرخپوشان و قهرمانی این تیم در لیگ برتر همراه شد که حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت:

* گلزنی گئورگی گولسیانی در دقیقه ۸۵ باعث فشار بالای چند نفر از هواداران این تیم شد تا اورژانس بالای سر آنها حاضر شود و به درمان آنها بپردازند.

* با سوت پایان بازی توسط امیر عرب براقی مواد دودزا به رنگ قرمز تمام فضای ورزشگاه را سرخ کرد.

* علیرضا بیرانوند پس از قهرمانی تیمش اشک شوق ریخت و سوژه عکاسان شد.

* اوسمار ویه را بیشتر از دیگر بازیکنان از سوی تماشاگران پرسپولیس حاضر در استادیوم تشویق شد.

کد مطلب 6125216

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