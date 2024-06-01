فراهم شدن زمینه اشتغال صدها نفر از خانواده زندانیان در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی عصر شنبه در مراسم روز حمایت از خانواده زندانیان نیازمند کرمان با عنوان «نسیم مهر» با اشاره به سی و پنجمین سالگرد ارتحال امام (ره) اظهار کرد: در کنار همه ویژگی‌های شخصیتی بنیانگذار انقلاب اسلامی و در کنار مسائل اجتماعی قبل و بعد از پیروزی انقلاب، بعد از تأسیس نظام اسلامی توجه معظم له به اقشار ضعیف جامعه را می‌بینیم.

وی افزود: در روزهای ابتدایی انقلاب فرمان تأسیس کمیته امداد را دادند تا به افراد بی‌بضاعت و نیازمند جامعه رسیدگی شود و با اجازه نام نهادن کمیته امداد به اسم خودشان خواستند به همه تاکید کنند که در هر جایگاهی هستیم، به محرومان و نیازمندان توجه داشته باشیم.

حمیدی، بیان کرد: به تاسی از معمار کبیر انقلاب، برای حمایت از زندانیان انجمنی راه‌اندازی شده که با استفاده مستقیم از کمک خیران، خانواده‌های بی بضاعت و نیازمند زندانی را حمایت می‌کنند و خوشبختانه انجمن مورد اعتماد خیران و مردم قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: امروز می‌بینیم انجمن حمایت از زندانیان در کنار ستاد دیه که متصل به خیران و مردم هستند، خدمات خوب و ارزشمندی را به خانواده زندانیان و افراد تحت پوشش ارائه می‌دهند و هر ساله با برگزاری برنامه‌های مختلف تلاش می‌کنیم توجه مردم را به این نهادهای خیریه در قوه قضائیه از جمله ستاد دیه و … جلب کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۱۳۵۳ خانواده زندانیان نیازمند در مرکز استان کرمان تحت حمایت انجمن قرار دارند افزود: سال گذشته قریب به ۱۶ و نیم میلیارد تومان مجموع خدمات ارائه شده انجمن به این خانوارها بوده است.

حمیدی، با بیان اینکه این خدمات در زمینه آموزش، کمک معیشتی، خدمات مشاوره‌ای، مسائل اجتماعی و … است گفت: اولویت کار انجمن، توانمندسازی خانواده زندانیان نیازمند است و باید برای اشتغالزایی این خانواده‌ها اقدام کنیم تا از حمایت‌های مالی انجمن بی نیاز شوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در این راستا زمینه اشتغال صدها نفر از خانواده زندانیان فراهم شده و برخی از فرزندان زندانیان حتی تحصیلات عالیه را پشت سر گذاشته و مشغول به کار شده‌اند.