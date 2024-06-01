بهزاد غلامپور: استقلال باید دوم می شد و شد!

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد غلامپور پس از نایب قهرمانی استقلال در لیگ بیست و سوم گفت: متاسفانه بنا بر این بود که ما دوم شویم و این اتفاق افتاد. عده ای نمی خواستند استقلال قهرمان شود و به هدفشان رسیدند.

غلامپور افزود: ما جام کثیف به خانه نمی بریم و جام کثیف در باشگاه استقلال جایی ندارد.

وی گفت: سر استقلال را بریدند تا این تیم نتواند به قهرمانی برسد. داوری ها علیه ما بود و برای تیم حریف کار را درآوردند.

مربی گلرهای استقلال افزود: این اتفاق چندمین بار است که رخ می دهد و تا وقتی که سیستم VAR نباشد همین اتفاق خواهد افتاد.

غلامپور در پایان خاطرنشان کرد: بازیکنان ما مردانه جنگیدند، تلاش کردند ولی چون ما نباید قهرمان می شدیم مجبور شدیم در رده دوم جدول باقی بمانیم.