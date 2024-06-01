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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۱۵

بهزاد غلامپور: استقلال باید دوم می شد و شد!

بهزاد غلامپور: استقلال باید دوم می شد و شد!

مربی دروازه بانان تیم فوتبال استقلال گفت: ما باید دوم می شدیم و این اتفاق رخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد غلامپور پس از نایب قهرمانی استقلال در لیگ بیست و سوم گفت: متاسفانه بنا بر این بود که ما دوم شویم و این اتفاق افتاد. عده ای نمی خواستند استقلال قهرمان شود و به هدفشان رسیدند.

غلامپور افزود: ما جام کثیف به خانه نمی بریم و جام کثیف در باشگاه استقلال جایی ندارد.

وی گفت: سر استقلال را بریدند تا این تیم نتواند به قهرمانی برسد. داوری ها علیه ما بود و برای تیم حریف کار را درآوردند.

مربی گلرهای استقلال افزود: این اتفاق چندمین بار است که رخ می دهد و تا وقتی که سیستم VAR نباشد همین اتفاق خواهد افتاد.

غلامپور در پایان خاطرنشان کرد: بازیکنان ما مردانه جنگیدند، تلاش کردند ولی چون ما نباید قهرمان می شدیم مجبور شدیم در رده دوم جدول باقی بمانیم.

کد مطلب 6125257

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    نظرات

    • قاسم IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      وای مجلس ختم گرفتند چرا ناله،چرا ضجه، تسلیت عرض میکنم وغم آخرتان تاشروع لیگ جدید باشد نوری تبریک
    • اکبر ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      اینو نگی چی بگی
    • حسین از اهواز IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
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      آقای غلامپور عزیز، خودتو اینقدر بالا نبر،دروازبان خیلی قدری هم نبودی که اینهمه شعار میدی،جام کثیف یعنی چه؟ آیا اگر استقلال همین جام را می‌برد، باز می‌گفتی جام کثیف؟ بلابه نسبت تو ورزشکاری، تو باید از نظر اخلاقی الگوی جوانان باشی،ولی متاسفم که تو وامثال تو که ازاین خرفا می‌زنید ورزشکاران،والگوی هستید
    • فرخنده بانو IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      0 0
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      پرسپولیسی ها چند بار جام را تمیز کردند و پارچه کشیدند و بعد گذاشتند توی ویترین. در این یک دهه آنها هشت بار قهرمان شدند و شما یک بار

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