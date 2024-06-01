به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه‌های الگونمایی محفلی برای روایت الگوهای موفق حلقه‌های میانی و گروه‌های فعال مردمی در موضوعات و عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود.

از مشخصه‌های اصلی حلقه‌های میانی این است که علاوه بر کنشگری خود، در پی انتقال دانش و تجربه به دیگر ظرفیت‌های مردمی و به میدان آوری آنان به میدان کنشگری یا به عبارتی تکثیر این الگوها در طریق حل مساله است.

یکشنبه‌های الگونمایی این هفته در بیستمین نشست خود به معرفی اقدامات شاخص و ابتکارات میدانی طرح «چهارشنبه‌های طلایی همراه با رفیق شهیدم» با موضوع عفاف و حجاب با حضور سرکار خانم سلطانیان در شیراز خواهد پرداخت.

علاقه‌مندان می‌توانند یکشنبه ۱۳ خرداد ماه از ساعت ۲۰ این قسمت را به صورت آنلاین از طریق آدرس ذیل مشاهده کنند:

https://www.skyroom.online/ch/saman2/setadekhatam