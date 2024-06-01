ضرورت تسریع در تکمیل خط انتقال آب از مخزن «گلدسته» و «واوان»

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی عصر شنبه در جلسه‌ای که با حضور ابراهیم یزدیان مدیرعامل شرکت آبفای جنوب غرب استان تهران در خصوص بررسی مسائل و اولویت‌های این شرکت در زمینه بهبود خدمات دهی به مردم شهرستان در ایام اوج مصرف برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر سپری کردن ماه‌های پرمصرف سال نیازمند تعامل دوسویه مردم با مجموعه آب و فاضلاب است.

فرماندار اسلامشهر با اشاره به اهمیت پاسخگویی مناسب مجموعه آب و فاضلاب به مردم در مواقعی که با افت فشار آب مواجه هستیم، افزود: شرکت آب و فاضلاب اقدامات شبانه روزی برای تداوم آبرسانی به مشترکین را به مردم اطلاع رسانی کند.

وی با بیان اینکه مصرف بهینه آب توسط مردم در این شرایط و روزهایی که با افزایش دما و افزایش مصرف آب مواجه هستیم بسیار مهم است، ادامه داد: در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی و فنی توجه به اقدامات فرهنگی و تبلیغی جهت ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب نیز باید جز اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب باشد.

همچنین یزدیان با ارائه گزارشی از اقدامات شبانه روزی این شرکت برای رفع افت فشار آب در برخی محلات در روز گذشته در اسلامشهر به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرای آب و فاضلاب در اسلامشهر پرداخت و گفت: در تلاش هستیم با تکمیل خط انتقال آب از مخزن گلدسته به اسلامشهر و تکمیل مخزن واوان تا تیرماه، وضعیت آبرسانی به مردم اسلامشهر را ارتقا دهیم.