به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال خوزستان در ورزشگاه غدیر اهواز میزبان تیم هوادار بود که این دیدار با برتری سه بر یک استقلال خوزستان به پایان رسید.

تیم استقلال خوزستان در دقایق ۳۳، ۴۶ و ۶۳ توسط امین پورعلی، حسن شوشتری و ساویو گلزنی کرد و صائب محبی تک گل هوادار را به ثمر رساند. آبی‌ها در پایان فصل با ۲۸ امتیاز در رده چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفتند و در لیگ برتر ماندگار شدند.

تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و نساجی مازندران هم در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند که فولادی‌ها توانستند با تک گل ساسان انصاری بهترین گلزن این فصل‌شان در دقیقه ۸۳ پیروز مسابقه باشند و پس از قرارگیری در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی از سقوط به لیگ آزادگان فرار کنند.

پیش‌تر سقوط تیم صنعت نفت آبادان به رقابت‌های دسته یک فوتبال کشور قطعی شد.