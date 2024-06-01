به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند شنبه شب پس از شکست سنگین خانگی در برابر تراکتورسازی تبریز در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: اگر در بازی‌های قبلی در نشست خبری حضور پیدا نکردم، عذرخواهی می‌کنم، دلیلش فقط این بود که تمرکز و آرامش تیم را حفظ کنم.

وی درباره بازی با تیم تراکتورسازی ادامه داد: شرایط در این بازی مساعد نبود، به هر حال تیم سقوط کرده بود و ۶ نفر از بازیکنان محروم و مصدوم بودند و در بی‌انگیزگی کامل به سر می‌بردیم و حرفی نیست که بخواهم درباره بازی بگویم.

کمالوند بیان کرد: امیدوارم همه به خصوص باشگاه از اتفاقاتی که در سال جاری رخ داد درس گرفته باشند، وقتی سال گذشته تیم در لیگ برتر ماند باید یک فکر اساسی می‌شد که این اتفاق نیفتاد و منجر به سقوط تیم شد.

وی با اشاره به اینکه امسال سال خوبی برای صنعت نفت نبود، بیان کرد: امیدوارم حضورمان در دسته یک کوتاه مدت باشد، اگر فصل بعد صنعت نفت به لیگ برتر برنگردد، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود.