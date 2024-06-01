وزیر کشور سخنران گرامیداشت ۱۵ خرداد تهران خواهد بود

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گرامیداشت مراسم ۱۵ خرداد در تهران روز سه شنبه و از ساعت ۱۷:۳۰ در گلزار شهدای ۱۵ خرداد در میدان بسیج، بزرگراه امام رضا (ع) بعد از میدان ثامن الحجج (ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: احمد وحیدی وزیر کشور در این گرامیداشت سخنرانی خواهد کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان اینکه قیام خونین مردم در اعتراض به دستگیری امام خمینی (ره) در ۱۵ خرداد سال ۴۲ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و سرآغاز نهضتی شد که ریشه در قیام عاشورا دارد، از مردم عاشورایی و عاشقان حسینی دعوت کرد، در این مراسم شرکت کنند.